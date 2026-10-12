Акылбек Урунбаев получил награду за спортивные достижения

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана Урмат Асанбаев 8 октября встретился с известным кыргызстанским спортсменом по мас-рестлингу Акылбеком Урунбаевым и его наставником, заслуженным тренером КР Маратом Раматовым.

В ходе встречи обсуждались успехи спортсмена на международных турнирах, его подготовка и дальнейшие планы на предстоящие соревнования.

Акылбек Урунбаев добился значительных результатов на международной арене. В частности, он стал двукратным победителем открытого чемпионата "Мистер Олимпия", завоевав золотые медали в весовой категории до 95 кг и в абсолютном зачете.

Кроме того, кыргызстанский спортсмен выиграл золотую медаль престижного международного турнира Arnold Classic.

В 2026 году Урунбаев также принял участие в соревнованиях, проходивших в США и Бразилии. В Соединенных Штатах он выступал в весовой категории до 95 кг, а в Бразилии - до 105 кг, где сумел занять призовые места.

За успешные выступления и достойное представление Кыргызстана на международной спортивной арене Урмат Асанбаев вручил спортсмену и его тренеру благодарственные письма.

Руководитель спортивного ведомства отметил их вклад в развитие отечественного спорта и пожелал дальнейших успехов, новых достижений и побед на предстоящих международных соревнованиях.