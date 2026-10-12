Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 97.75 - 98.50

Акылбек Урунбаев получил награду за спортивные достижения

191  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана Урмат Асанбаев 8 октября встретился с известным кыргызстанским спортсменом по мас-рестлингу Акылбеком Урунбаевым и его наставником, заслуженным тренером КР Маратом Раматовым.

В ходе встречи обсуждались успехи спортсмена на международных турнирах, его подготовка и дальнейшие планы на предстоящие соревнования.

Акылбек Урунбаев добился значительных результатов на международной арене. В частности, он стал двукратным победителем открытого чемпионата "Мистер Олимпия", завоевав золотые медали в весовой категории до 95 кг и в абсолютном зачете.

Кроме того, кыргызстанский спортсмен выиграл золотую медаль престижного международного турнира Arnold Classic.

В 2026 году Урунбаев также принял участие в соревнованиях, проходивших в США и Бразилии. В Соединенных Штатах он выступал в весовой категории до 95 кг, а в Бразилии - до 105 кг, где сумел занять призовые места.

За успешные выступления и достойное представление Кыргызстана на международной спортивной арене Урмат Асанбаев вручил спортсмену и его тренеру благодарственные письма.

Руководитель спортивного ведомства отметил их вклад в развитие отечественного спорта и пожелал дальнейших успехов, новых достижений и побед на предстоящих международных соревнованиях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462220
Теги:
спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  