Данияр Абдурайымов привел "Сипар" ко второму подряд Кубку Таджикистана

Худжандский "Сипар" под руководством тренера из Кыргызстана Данияра Абдурайымова второй год подряд стал обладателем Кубка Таджикистана по футзалу. В финальном матче команда одержала волевую победу над душанбинским "Истиклолом" со счетом 3:2.

Решающий поединок Ориё-Кубка Таджикистана-2026 состоялся 10 октября в спортивном комплексе "Кохи Олимп" в Душанбе.

Финальная встреча выдалась напряженной. По ходу матча подопечные кыргызстанского специалиста дважды уступали сопернику - 0:1 и 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу.

Главным героем встречи стал бразильский легионер "Сипара" Фелипе Виейра, оформивший дубль. Еще один гол в составе победителей забил Юри Ферейра. У "Истиклола" отличились Дилшод Саломов и Хосе Пахаро.

По итогам финального матча Фелипе Виейра был признан лучшим игроком встречи.

Успех команды стал очередным достижением кыргызстанского тренера Данияра Абдурайымова, который также получил индивидуальную награду как лучший тренер турнира.

За победу в Кубке Таджикистана худжандский клуб получил почетный трофей и денежный приз в размере 100 тысяч сомони. Финалист соревнований "Истиклол" был награжден 50 тысячами сомони.

Кроме того, представители "Сипара" завоевали все основные индивидуальные награды турнира. Лучшим игроком признан Икбол Воситзода, лучшим вратарем - Фируз Бекмуродов, а лучшим бомбардиром стал Юри Ферейра.

Победа позволила "Сипару" второй год подряд завоевать национальный кубок, а кыргызстанскому специалисту Данияру Абдурайымову - пополнить список своих тренерских достижений очередным трофеем.