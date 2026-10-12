МИД обратился к кыргызстанцам после ударов по аэропорту Эр-Рияда

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что, по имеющейся информации, среди погибших и пострадавших в результате ударов по международному аэропорту имени Короля Халида в Эр-Рияде граждан Кыргызской Республики нет.

В связи с текущей ситуацией в Саудовской Аравии ведомство призвало кыргызстанцев, находящихся в стране или планирующих поездку, соблюдать меры предосторожности.

В частности, МИД рекомендует следить за официальными сообщениями местных властей, выполнять их указания, заранее уточнять статус авиарейсов и избегать потенциально опасных районов, а также мест, где действуют ограничения.

При необходимости граждане Кыргызстана могут обратиться за консульской помощью:

Посольство Кыргызстана в Саудовской Аравии: +966 58 376 9945, +966 11 229 32 72.

Консульский департамент МИД Кыргызстана: +996 999 312 002.