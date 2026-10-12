В Кыргызстане за неделю задержали 362 нетрезвых водителя

С 2 по 8 октября в Кыргызстане выявили 23 365 нарушений правил дорожного движения. За различные нарушения на штрафстоянки водворили 2 731 автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
По предварительным данным ведомства, за указанный период зарегистрированы следующие нарушения:
Управление транспортными средствами без соответствующих документов: 4 710.
Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: 362.
Незаконная тонировка стекол: 238.
Нарушения ПДД с участием пешеходов: 978.
Нарушения правил эксплуатации транспортных средств: 5 412.
Автохулиганство: 44.
Превышение установленной скорости: 1 244.
Управление автомобилем с подложными государственными регистрационными номерами: 6.
Другие нарушения ПДД: 1 288.
ГУОБДД призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственно относиться к безопасности всех участников движения.