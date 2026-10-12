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Японская делегация ознакомилась с коммунальной инфраструктурой Бишкека

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Представители японского города Нагоя посетили муниципальное предприятие "Бишкектеплосеть", где изучили организацию теплоснабжения столицы, работу автоматизированного оборудования и применение цифровых технологий.

Как сообщили в мэрии Бишкека, визит состоялся в рамках ознакомительной миссии японской делегации.

Гостям продемонстрировали работу типового автоматизированного теплового пункта, рассказали об используемом программном обеспечении и цифровых решениях.

Делегация также посетила центральный диспетчерский пункт, где ознакомилась с системой контроля за теплоснабжением города. Кроме того, представители Нагои побывали на одной из насосных станций предприятия.

Визит был направлен на обмен профессиональным опытом и изучение подходов к управлению коммунальной инфраструктурой.

В рамках ознакомительной миссии японская делегация также посетила другие муниципальные предприятия Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/462226
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, Япония
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