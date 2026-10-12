В Кыргызстане опубликовали список поставщиков семян для осеннего сева

В Кыргызстане к осеннему севу 2026 года семеноводческие хозяйства пяти областей готовят семена озимой пшеницы и ячменя, предлагаемые в рамках государственной дотации. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Программа направлена на обеспечение сельхозпроизводителей качественным посевным материалом и своевременное проведение осенних полевых работ.
Для государственной дотации предлагаются семена суперэлиты, элиты, первой и второй репродукций. Их подготовкой занимаются хозяйства Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей.
В перечень включены десять сортов озимой пшеницы: "Алексеич", "Интенсивная", "Влада", "Баграт", "Стекловидная-24", "Безостая 100", "Есаул", "Юка", "Гурт" и "Адыр".
Также предлагаются пять сортов озимого ячменя: "Вакула", "Леон", "Слава", "Альта" и "Адель".
Всего в опубликованном перечне указаны 35 семеноводческих хозяйств. Сельхозпроизводители могут обратиться непосредственно к поставщикам по указанным телефонам для уточнения информации о семенах.
Список семеноводческих хозяйств и контактные телефоны
Джалал-Абадская область
Сузакский район:
КФСХ "Шерикмамат": 0779 747 437
СПК "Саркер-Бий": 0772 473 339
КФСХ "Таза-Дан": 0778 630 078
СПКК "Золотой Колос": 0550 884 644
Ошская область
Кара-Суйский район:
Отуз-Адыр ГСУ: 0555 85 03 35
ССК "Курманжан-Датка": 0559 15 15 15
КП "Таиров Гапыр Урон": 0550 93 87 87
СПСК "Оомат агро": 0555 940 027
ПСК "Таширов": 0553 151 20
КОСХ: 0770 885 562
ККПЛ "Торогелди": 0779 69 69 27
Филиал "Ак-Алтын" ГП КНПОЗ: 0550 17 01 64
Узгенский район:
НПСК "Тамеки": 0559 44 14 15
Чуйская область
Жайылский район:
СХПК "Жайыл": 0557 736 943
КХ "Раимбек": 0555 44 67 76
СХПК Агрофирма "Багышан": 0707 720 780
Кеминский район:
СК "Кызыл Октябрь": 0707 910 168
Чуйский район:
СКК "Ала-Тоо": 0554 40 42 26
КСФХ "Томат КейДжи": 0708 801 622
Ысык-Атинский район:
КХ "Тазажан": 0707 086 920
КХ "Тазажан Агро": 0554 41 22 38
ОсОО АПК "ЭлДанАталык": 0555 591 300
Сокулукский район:
СХК "КОСС": 0559 709 988
С(Ф)Х "Алмаз": 0559 481 898
ГП КНПОЗ: 0553 730 335
Московский район:
СХК "Заветы Ильича": 0555 011 040
КФК "Энгельса": 0550 886 237
СПК "Чекир Суу": 0555 500 984
КХ "Эмир": 0551 882 338
Панфиловский район:
КХ "Мир": 0999 995 450
Иссык-Кульская область
Ак-Суйский район:
ССК "Заря": 0772 81 50 70
Тюпский район:
ССХ "Элдияр": 0700 325 752
СХК "Чон Айбаш": 0778 041 252
Таласская область
Манасский район:
СХК "Мамбетжан-Ата Агросервис": 0772 452 875
СХ "Ак-Дан": 0502 232 222
"Беш-Кадам Агросервис": 0509 559 559
Айтматовский район:
"Жетиген 777": 0551 658 121