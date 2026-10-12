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В Кыргызстане опубликовали список поставщиков семян для осеннего сева

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В Кыргызстане к осеннему севу 2026 года семеноводческие хозяйства пяти областей готовят семена озимой пшеницы и ячменя, предлагаемые в рамках государственной дотации. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Программа направлена на обеспечение сельхозпроизводителей качественным посевным материалом и своевременное проведение осенних полевых работ.

Для государственной дотации предлагаются семена суперэлиты, элиты, первой и второй репродукций. Их подготовкой занимаются хозяйства Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

В перечень включены десять сортов озимой пшеницы: "Алексеич", "Интенсивная", "Влада", "Баграт", "Стекловидная-24", "Безостая 100", "Есаул", "Юка", "Гурт" и "Адыр".

Также предлагаются пять сортов озимого ячменя: "Вакула", "Леон", "Слава", "Альта" и "Адель".

Всего в опубликованном перечне указаны 35 семеноводческих хозяйств. Сельхозпроизводители могут обратиться непосредственно к поставщикам по указанным телефонам для уточнения информации о семенах.

Список семеноводческих хозяйств и контактные телефоны

Джалал-Абадская область

Сузакский район:

КФСХ "Шерикмамат": 0779 747 437

СПК "Саркер-Бий": 0772 473 339

КФСХ "Таза-Дан": 0778 630 078

СПКК "Золотой Колос": 0550 884 644

Ошская область

Кара-Суйский район:

Отуз-Адыр ГСУ: 0555 85 03 35

ССК "Курманжан-Датка": 0559 15 15 15

КП "Таиров Гапыр Урон": 0550 93 87 87

СПСК "Оомат агро": 0555 940 027

ПСК "Таширов": 0553 151 20

КОСХ: 0770 885 562

ККПЛ "Торогелди": 0779 69 69 27

Филиал "Ак-Алтын" ГП КНПОЗ: 0550 17 01 64

Узгенский район:

НПСК "Тамеки": 0559 44 14 15

Чуйская область

Жайылский район:

СХПК "Жайыл": 0557 736 943

КХ "Раимбек": 0555 44 67 76

СХПК Агрофирма "Багышан": 0707 720 780

Кеминский район:

СК "Кызыл Октябрь": 0707 910 168

Чуйский район:

СКК "Ала-Тоо": 0554 40 42 26

КСФХ "Томат КейДжи": 0708 801 622

Ысык-Атинский район:

КХ "Тазажан": 0707 086 920

КХ "Тазажан Агро": 0554 41 22 38

ОсОО АПК "ЭлДанАталык": 0555 591 300

Сокулукский район:

СХК "КОСС": 0559 709 988

С(Ф)Х "Алмаз": 0559 481 898

ГП КНПОЗ: 0553 730 335

Московский район:

СХК "Заветы Ильича": 0555 011 040

КФК "Энгельса": 0550 886 237

СПК "Чекир Суу": 0555 500 984

КХ "Эмир": 0551 882 338

Панфиловский район:

КХ "Мир": 0999 995 450

Иссык-Кульская область

Ак-Суйский район:

ССК "Заря": 0772 81 50 70

Тюпский район:

ССХ "Элдияр": 0700 325 752

СХК "Чон Айбаш": 0778 041 252

Таласская область

Манасский район:

СХК "Мамбетжан-Ата Агросервис": 0772 452 875

СХ "Ак-Дан": 0502 232 222

"Беш-Кадам Агросервис": 0509 559 559

Айтматовский район:

"Жетиген 777": 0551 658 121


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URL: https://www.vb.kg/462227
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан, фермеры
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