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В Токмоке задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины

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В Токмоке задержан подозреваемый в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

25 сентября 2026 года в милицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов на улице Жантаева.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе осмотра обнаружила на теле женщины С.И., 1953 года рождения, признаки насильственной смерти.

По данному факту 25 сентября 2026 года было возбуждено уголовное дело по пункту 7 части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе расследования проводились следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, выявление причастных к нему лиц и сбор необходимых доказательств.

В результате проведённых мероприятий был задержан гражданин И.А., 1998 года рождения. 11 октября 2026 года его водворили в изолятор временного содержания Токмокского ГОВД.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/462228
Теги:
задержание, убийство, женщины, Токмок
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