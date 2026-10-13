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Страны Центральной Азии согласовали режим работы водохранилищ

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- Светлана Лаптева
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Страны Центральной Азии договорились о распределении воды и прогнозных режимах работы крупных водохранилищ на межвегетационный период 2026–2027 годов. Вопрос обсуждался 7 октября на 95-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), которое прошло в туристической зоне Аваза в Туркменистане.

В заседании участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они рассмотрели итоги водозабора и работы водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья за вегетационный период 2026 года, а также согласовали прогнозные режимы работы водохранилищ на предстоящий межвегетационный период.

По информации Министерства иностранных дел Туркменистана, участники также обсудили внедрение водосберегающих и цифровых технологий, адаптацию к изменению климата и развитие водной дипломатии.

Для Кыргызстана вопросы регионального распределения воды имеют особое значение. Водные ресурсы страны связаны как с обеспечением внутреннего сельского хозяйства и энергетики, так и с потребностями соседних государств.

При этом достигнутые договорённости касаются конкретного межвегетационного периода. Данные о согласованных объёмах водозабора и режимах работы отдельных водохранилищ требуют уточнения по протоколам комиссии.

Согласование режимов работы водохранилищ - часть более широкого регионального диалога о рациональном использовании водных ресурсов, модернизации ирригационных систем и адаптации к климатическим изменениям.


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URL: https://www.vb.kg/462229
Теги:
вода, Центральная Азия
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