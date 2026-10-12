В Кызыл-Кие планируют построить новый микрорайон за 30 млрд сомов

В городе Кызыл-Кия планируется строительство нового микрорайона стоимостью 30 млрд сомов и транспортно-логистического комплекса за 3 млрд сомов. Оба проекта предполагается реализовать в рамках государственно-частного партнёрства.

Об этом стало известно сегодня, 12 октября, в ходе рабочей поездки президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баткенскую и Ошскую области. Глава государства ознакомился с показателями социально-экономического развития и перспективными проектами Кадамжайского района и города Кызыл-Кия. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно представленной информации, новый микрорайон планируется построить на территории площадью 71 гектар. Предварительная стоимость проекта составляет 30 млрд сомов.

Транспортно-логистический комплекс разместится на участке площадью 13 гектаров. Его строительство оценивается в 3 млрд сомов. Ожидается, что реализация проекта позволит создать 5 тысяч рабочих мест.

В ходе встречи аким Кадамжайского района Белек уулу Болоткан представил данные об экономическом развитии территории. По его словам, за девять месяцев 2026 года объём промышленного производства достиг 2 млрд 507 млн сомов. Для сравнения, по итогам 2021 года этот показатель составлял 994,9 млн сомов. До конца текущего года планируется довести объём производства до 3 млрд сомов.

Положительная динамика наблюдается и в привлечении инвестиций. Если в 2021 году их объём составлял 1 млрд 766,3 млн сомов, то за девять месяцев 2026 года достиг 2 млрд 838 млн сомов. По итогам года ожидается привлечение 4 млрд сомов.

Увеличились также налоговые поступления. В 2021 году они составляли 340,8 млн сомов, за девять месяцев текущего года достигли 735,8 млн сомов. По прогнозам, к концу года поступления превысят 1 млрд сомов.

В районе введён в эксплуатацию 91 объект в сферах образования, здравоохранения и спорта. Кроме того, открыто 13 промышленных предприятий, на которых создано 138 рабочих мест.

Среди новых объектов - две малые гидроэлектростанции, предприятие "Тянь-Шань", асфальтовый завод, четыре цеха по дроблению камня, предприятия по производству товарного бетона, пеноблоков и газоблоков, а также швейный цех.

Продолжаются работы по обеспечению населения чистой питьевой водой. В настоящее время соответствующие проекты реализуются в 21 селе. Их общая стоимость составляет 574,3 млн сомов.

В городе Кадамжай также началось строительство новых многоэтажных домов взамен семи многоквартирных зданий, признанных аварийными после землетрясения 2011 года. Проект реализует частная компания.

Мэр Кадамжая Бакытбек Кошалиев представил отдельные показатели развития города. По его данным, за девять месяцев 2026 года объём промышленного производства составил 1 млрд 581,2 млн сомов, увеличившись на 368,8 млн сомов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот же период объём инвестиций достиг 925,1 млн сомов, что на 199 млн сомов больше, чем годом ранее.

По итогам ознакомления с представленными проектами Садыр Жапаров подчеркнул необходимость их эффективной реализации и дальнейшего укрепления социально-экономического потенциала района.