В Кыргызстане до конца года планируют открыть около 100 школ

В Кыргызстане до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию около 100 школ по всей стране. На момент заявления министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева уже открылись 20 школ и детских садов.

По словам министра, при строительстве школ особое внимание уделяется современным материалам, новой мебели и энергоэффективным технологиям. В качестве примера он привёл одну из школ Бишкека, где установлены солнечные панели мощностью 104 киловатта. Они помогают обеспечивать энергетические потребности учреждения.

Орунтаев отметил, что аналогичные стандарты планируется применять и при реализации будущих школьных проектов.

В Бишкеке до конца года ожидается открытие ещё 10 школ, в городе Манас - пяти. В Оше в пятницу открылись две школы, а к концу октября планируется ввести в эксплуатацию ещё восемь.

Открытие новых учебных заведений должно расширить возможности для обучения детей. При этом важными остаются не только сроки строительства, но и обеспеченность школ учителями, оборудованием и необходимой инфраструктурой.