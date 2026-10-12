Кабмин установил шестимесячный запрет на ввоз отдельных стройматериалов

В Кыргызстане вводится временный запрет на импорт отдельных видов гипсовых строительных материалов сроком на шесть месяцев. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Как сообщили в Кабмине, ограничение распространяется на плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса без орнамента, покрытые или армированные исключительно бумагой либо картоном. Речь идёт о продукции, классифицируемой по коду 6809 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Запрет начнёт действовать через три дня после вступления постановления в силу и продлится шесть месяцев.

При этом ограничения не распространяются на товары, которые:

перевозятся через территорию Кыргызстана в режиме таможенного транзита;

ввозятся из государств - членов Евразийского экономического союза;

поставляются в рамках инвестиционных соглашений, одобренных Кабинетом министров, а также инвестиционных проектов, предусмотренных вступившими в силу международными договорами и соглашениями.

Государственной таможенной службе и Государственной пограничной службе поручено принять меры по предотвращению незаконного ввоза указанных товаров.