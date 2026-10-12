А что, если однажды вашим "соседним" классом окажутся ребята из другой страны?
1 октября стартует новый сезон международного проекта, который объединяет школьников из разных регионов и стран Евразии.
Участники познакомятся с ребятами из другой страны, узнают больше друг о друге и вместе пройдут путь от первых заданий до большого совместного проекта.
Что вас ждёт:
Кто может участвовать: классы с 5-го по 12-й и обучающиеся организаций СПО в возрасте от 10 до 17 лет.
А для классов-победителей - возможность принять участие в специальной программе "Территория детства".
Регистрация до 25 октября 2026 года.
Собирайте класс, знакомьтесь с ровесниками из разных уголков Евразии и создавайте что-то вместе!
Подробности и регистрация по ссылке: "Классная дружба. 3 сезон" - регистрация открыта!
А что, если однажды вашим "соседним" классом окажутся ребята из другой страны?
1 октября стартует новый сезон международного проекта, который объединяет школьников из разных регионов и стран Евразии.
Участники познакомятся с ребятами из другой страны, узнают больше друг о друге и вместе пройдут путь от первых заданий до большого совместного проекта.
Что вас ждёт:
Кто может участвовать: классы с 5-го по 12-й и обучающиеся организаций СПО в возрасте от 10 до 17 лет.
А для классов-победителей - возможность принять участие в специальной программе "Территория детства".
Регистрация до 25 октября 2026 года.
Собирайте класс, знакомьтесь с ровесниками из разных уголков Евразии и создавайте что-то вместе!
Подробности и регистрация по ссылке: https://kd.evrazia.su/