А что, если однажды вашим "соседним" классом окажутся ребята из другой страны?

1 октября стартует новый сезон международного проекта, который объединяет школьников из разных регионов и стран Евразии.

Участники познакомятся с ребятами из другой страны, узнают больше друг о друге и вместе пройдут путь от первых заданий до большого совместного проекта.

Что вас ждёт:

знакомство с ребятами из другой страны; лекции и индивидуальные задания; совместные испытания и проекты; знакомство с культурой и традициями друг друга; возможность побороться за победу

Кто может участвовать: классы с 5-го по 12-й и обучающиеся организаций СПО в возрасте от 10 до 17 лет.

А для классов-победителей - возможность принять участие в специальной программе "Территория детства".

Регистрация до 25 октября 2026 года.

Собирайте класс, знакомьтесь с ровесниками из разных уголков Евразии и создавайте что-то вместе!

Подробности и регистрация по ссылке: "Классная дружба. 3 сезон" - регистрация открыта!

А что, если однажды вашим "соседним" классом окажутся ребята из другой страны?

1 октября стартует новый сезон международного проекта, который объединяет школьников из разных регионов и стран Евразии.

Участники познакомятся с ребятами из другой страны, узнают больше друг о друге и вместе пройдут путь от первых заданий до большого совместного проекта.

Что вас ждёт:

знакомство с ребятами из другой страны; лекции и индивидуальные задания; совместные испытания и проекты; знакомство с культурой и традициями друг друга; возможность побороться за победу

Кто может участвовать: классы с 5-го по 12-й и обучающиеся организаций СПО в возрасте от 10 до 17 лет.

А для классов-победителей - возможность принять участие в специальной программе "Территория детства".

Регистрация до 25 октября 2026 года.

Собирайте класс, знакомьтесь с ровесниками из разных уголков Евразии и создавайте что-то вместе!

Подробности и регистрация по ссылке: https://kd.evrazia.su/