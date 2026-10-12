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В Бишкеке обсудят правовой статус фрилансеров и цифровую занятость

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В Кыргызстане результаты исследования новых форм цифровой занятости планируют использовать при разработке нового закона о занятости населения. В частности, речь идёт о правовом статусе фрилансеров, работников цифровых платформ и их социальной защите.

Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, эти вопросы обсудят 13 октября в Бишкеке на круглом столе, посвящённом результатам исследования "Новые формы цифровой занятости и цифровые профессии в Кыргызской Республике: анализ текущей ситуации и рекомендации по вопросам формализации и регулирования".

Исследование подготовлено командой Университета Центральной Азии в рамках проекта "Чебер: развитие навыков в Кыргызстане". Проект финансируется правительством Швейцарии и реализуется организацией "Хельветас Свисс Интеркооперейшн" в Кыргызстане.

Участники встречи рассмотрят вопросы формализации цифровой занятости, регулирования новых профессий, социальной защиты работников и развития востребованных на рынке труда навыков.

По итогам круглого стола планируется определить приоритетные меры и подготовить рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере занятости.


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URL: https://www.vb.kg/462241
Теги:
социальные сети, информационные технологии, Бишкек, Кыргызстан, работа
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