"Номад ТВ" и "Арменпресс" подписали меморандум о сотрудничестве

Кыргызстанский телеканал "Номад ТВ" и Государственное информационное агентство Республики Армения "Арменпресс" подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение открывает новые возможности для взаимодействия между медиаструктурами двух стран и предусматривает регулярный обмен новостями, контентом и профессиональным опытом.

Стороны намерены развивать совместные проекты, обмениваться информационными материалами и укреплять долгосрочное партнерство. Меморандум рассматривается как основа для реализации новых идей и инициатив, направленных на более широкое и объективное освещение событий в Кыргызстане, Армении и странах СНГ.

Директор ИА "Арменпресс" Нарине Назарян:

"Мы рады подписать Меморандум с "Номад ТВ", который открывает новые горизонты для нашего сотрудничества. Уверена, что обмен новостями, контентом и профессиональным опытом будет одинаково полезен обеим сторонам. Надеемся, что это соглашение станет надежной основой для совместных проектов, новых идей и долгосрочного взаимодействия наших медиа".

Главный редактор "Номад ТВ" Наталья Кролевич:

"Сотрудничество с "Арменпресс" - агентством, которое уже более ста лет освещает события в Армении и имеет богатый опыт работы с международными СМИ, - даст нам возможность расширить обмен информацией, оперативнее получать новости из региона и перенимать передовые практики коллег. Для такого молодого телеканала, как "Номад ТВ", особенно важно выстраивать партнерские отношения с авторитетными информагентствами, чтобы повышать качество контента и обеспечивать аудиторию разнообразным освещением международных событий".

О телеканале "Номад ТВ"

"Номад ТВ" - информационно-развлекательный телеканал с круглосуточным вещанием на русском языке в Кыргызской Республике. Значимость запуска ресурса была отмечена Президентом Российской Федерации, а начало вещания приурочили к визиту В. В. Путина в Кыргызстан в рамках саммита ОДКБ в ноябре 2025 года.

"Номад ТВ" является кыргызско-российским медиапроектом: канал осуществляет ретрансляцию программ российского телеканала НТВ и производит собственный локализованный информационно-аналитический контент, уделяя особое внимание освещению российско-кыргызского сотрудничества, а также роли Кыргызстана в ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

Телеканал входит в государственный цифровой мультиплекс с охватом около 70% территории Кыргызстана, представлен во всех крупнейших кабельных сетях страны и активно развивается в цифровой среде. Совокупная аудитория "Номад ТВ" в социальных сетях превышает 700 тысяч подписчиков.

"Номад ТВ" - единственный телеканал в Кыргызстане, где реализована технология переключения языка вещания в прямом эфире: нажатием кнопки на пульте зритель может выбрать русский или кыргызский язык. Синхронный перевод осуществляют филологи и специалисты высшей квалификации, что позволяет кыргызоязычной аудитории без потери смысла смотреть передачи и фильмы эфира НТВ и "Номад ТВ".

Об информационном агентстве "Арменпресс"

"Арменпресс" - государственное информационное агентство Республики Армения, ведущее свою историю с 1918 года. За более чем столетний период работы агентство заслужило статус главного источника проверенной информации о событиях в Армении для местных и зарубежных СМИ.

Сегодня "Арменпресс" выпускает новости и мультимедийный контент на 10 языках и сотрудничает примерно с 40 международными информационными агентствами и медиахолдингами. Команда агентства объединяет журналистов, редакторов, переводчиков, фотографов и видеооператоров, освещающих полный спектр тем - от политики и экономики до культуры, науки и спорта.

"Арменпресс" является самым цитируемым армянским СМИ в международной прессе, а его исторический архив представляет собой уникальный массив документов и фотографий, отражающих ключевые вехи развития страны и региона.