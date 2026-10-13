Менопауза после 40 лет. Врач Омошева рассказала о первых симптомах

Менопауза у большинства женщин наступает в возрасте от 45 до 55 лет, однако первые изменения в организме могут начаться уже после 40. Приливы жара, учащённое сердцебиение, нарушения сна и перепады настроения нередко воспринимаются как признаки других заболеваний, из-за чего женщины не всегда своевременно обращаются за необходимой помощью.

Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог Национального центра охраны материнства и детства Орунгуль Омошева 12 октября на тренинге для журналистов, организованном Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

По словам специалиста, климакс является естественным этапом жизни, связанным с постепенным снижением функции яичников и выработки половых гормонов. Однако сопровождающие его симптомы могут существенно влиять на самочувствие и качество жизни.

Врач привела пример из своей практики. К ней обратилась 43-летняя пациентка, которая испытывала сильное сердцебиение, ночную потливость и колебания артериального давления. Она предполагала, что у неё заболевание сердца или щитовидной железы, поэтому неоднократно обращалась к различным специалистам и проходила обследования. Впоследствии выяснилось, что её состояние связано с переходным периодом перед менопаузой.

Омошева пояснила, что климактерический период включает несколько этапов. Перименопауза может начинаться примерно с 40 лет и продолжаться несколько лет. В это время менструации ещё сохраняются, но становятся нерегулярными, а симптомы гормональных изменений уже могут проявляться.

Менопаузу устанавливают после 12 последовательных месяцев отсутствия менструаций. Если она наступает до 40 лет, её относят к преждевременной, в возрасте от 40 до 45 лет- к ранней, а после 55 лет - к поздней. Средний возраст наступления менопаузы, по словам врача, составляет около 50-51 года.

Среди наиболее распространённых проявлений климактерического периода специалист назвала приливы жара, ночную потливость, нарушения сна, раздражительность, тревожность, головные боли и повышенную утомляемость. Также возможны боли в мышцах и суставах, изменение массы тела и перераспределение жировой ткани, в частности её накопление в области живота.

Отдельное внимание Омошева уделила урогенитальным симптомам. Снижение уровня эстрогенов может сопровождаться сухостью и раздражением влагалища, болезненными ощущениями при половых контактах, учащённым мочеиспусканием, недержанием мочи и повторяющимися инфекциями мочевыводящих путей.

По её словам, некоторые пациентки жалуются на необходимость несколько раз за ночь вставать в туалет или пользоваться гигиеническими прокладками из-за непроизвольного выделения мочи. Подобные проблемы могут существенно ограничивать повседневную активность.

Выраженность симптомов у всех различается. При лёгком течении приливы могут возникать до десяти раз в сутки и практически не мешать привычной жизни. При средней степени их количество может достигать двадцати, сопровождаясь нарушениями сна, головокружением, снижением концентрации внимания и утомляемостью. При тяжёлом течении приливы могут происходить более двадцати раз в сутки.

При этом врач подчеркнула, что количество приливов не должно быть единственным критерием оценки тяжести состояния. Необходимо учитывать и другие жалобы, а также их влияние на качество жизни.

Для оценки симптомов специалисты могут использовать шкалу Грина, включающую 21 показатель. Пациентка отмечает выраженность каждого симптома, после чего врач оценивает тяжесть состояния. Повторное обследование позволяет определить эффективность назначенного лечения.

Омошева также обратила внимание на возможные отдалённые последствия гормональных изменений. В частности, снижение уровня эстрогенов связано с потерей костной массы и повышением риска остеопороза. Поэтому при необходимости пациенткам назначают денситометрию - исследование плотности костной ткани.

При обращении к гинекологу специалист изучает историю заболеваний, особенности менструального цикла, семейный анамнез и имеющиеся жалобы. В зависимости от возраста, симптомов и предполагаемого лечения могут потребоваться анализы крови, оценка гормонального фона, измерение артериального давления, исследование молочных желёз и другие обследования.

По словам врача, особого внимания требуют пациентки с преждевременной или ранней менопаузой, в том числе после удаления яичников, химиотерапии или лучевого лечения.

Для облегчения симптомов применяются гормональные и негормональные методы лечения. Выбор зависит от тяжести состояния, сопутствующих заболеваний и противопоказаний.

При менее выраженных симптомах врач рекомендовала уделять внимание полноценному сну, сбалансированному питанию, отказу от курения и снижению стресса. В отдельных случаях могут использоваться негормональные препараты.

При тяжёлых проявлениях климактерического синдрома рассматривается менопаузальная гормональная терапия. Её задача - восполнить снижение уровня половых гормонов и уменьшить симптомы, связанные с менопаузой.

Однако, подчеркнула Омошева, такие препараты подходят не всем. При назначении учитываются возможные противопоказания, включая онкологические заболевания, кровотечения неустановленного происхождения, тяжёлые заболевания печени и отдельные сердечно-сосудистые патологии.

Врач особо отметила, что гормональные препараты нельзя принимать самостоятельно. Лечение должно назначаться специалистом после оценки состояния здоровья, а пациентки, получающие такую терапию, нуждаются в регулярном медицинском наблюдении.

По словам Омошевой, менопауза не означает, что женщина должна мириться с постоянным дискомфортом. Современные методы лечения позволяют уменьшить многие неприятные симптомы и сохранить качество жизни на протяжении последующих лет.