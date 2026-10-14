"Когда родишь?" Как забота родственников может превратиться в давление

Планирование семьи не означает отказ от рождения детей. Это право человека самостоятельно решать, когда становиться родителем, сколько иметь детей и какие методы контрацепции использовать. Однако в Кыргызстане репродуктивный выбор по-прежнему сопровождается общественными стереотипами и давлением, особенно в отношении молодых невесток. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, исполняющая обязанности доцента профессорского цикла ВИЧ-инфекции Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова Бегайым Акматова.

Эксперт выступила на медиа-тренинге для журналистов, организованном Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 12-13 октября. В ходе выступления она затронула вопросы репродуктивных прав, планирования беременности, контрацепции, материнского здоровья и влияния общественных стереотипов на личные решения.

По словам Акматовой, само понятие планирования семьи нередко понимается неправильно. Некоторые воспринимают его как призыв отказаться от беременности или ограничить число детей. Между тем речь идёт о возможности осознанно выбирать время рождения ребёнка с учётом собственных желаний, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

"Истинный смысл планирования семьи - это не ограничение, а выбор", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что важнейшими принципами планирования семьи являются желанная беременность, выбор подходящего времени для рождения ребёнка и соблюдение интервалов между родами.

Особое внимание Акматова уделила репродуктивному давлению, с которым сталкиваются молодые семьи. По её словам, в обществе сохраняется привычка интересоваться причинами отсутствия детей у супругов, особенно если после свадьбы прошло несколько лет.

Вопросы о том, почему молодая невестка до сих пор не родила, могут звучать со стороны родственников и окружающих, хотя решение о беременности относится к личной жизни пары.

Эксперт предложила журналистам обратить внимание на эту проблему и рассматривать её через призму репродуктивных прав.

"Это моё тело, чьё дело?" - таким вопросом Акматова обозначила проблему вмешательства окружающих в решения, связанные с беременностью, родами, абортом и контрацепцией.

Она подчеркнула, что даже при наличии международных документов и национального законодательства, защищающих репродуктивные права, общественные стереотипы продолжают влиять на отношение к личному выбору человека.

В частности, решение отложить рождение ребёнка не должно становиться поводом для осуждения или давления. То же касается выбора методов предохранения и других вопросов репродуктивного здоровья.

Отдельную часть выступления Акматова посвятила правам человека при получении услуг по планированию семьи.

По её словам, прежде чем выбрать тот или иной метод контрацепции, человек должен получить полную и понятную информацию о доступных вариантах, их особенностях и возможных побочных эффектах.

При этом решение должно приниматься добровольно, с учётом состояния здоровья, образа жизни и индивидуальных обстоятельств.

Эксперт выделила право на информацию, самостоятельный выбор, безопасность, приватность и уважение человеческого достоинства. Эти принципы должны соблюдаться при оказании медицинских услуг, связанных с репродуктивным здоровьем.

Акматова обратила особое внимание на конфиденциальность. По её словам, бывают ситуации, когда человек не хочет сообщать даже партнёру, каким методом контрацепции пользуется. В таких обстоятельствах особенно важно соблюдение медицинской тайны и уважение личных границ пациента.

Говоря о физиологических особенностях зачатия, специалист напомнила, что способность к оплодотворению яйцеклетки сохраняется примерно от 12 до 24 часов после овуляции. При этом сперматозоиды могут сохранять жизнеспособность в женских половых путях в течение нескольких дней.

По словам Акматовой, понимание этих процессов важно, как для планирования беременности, так и для предупреждения нежелательного зачатия. Она отметила, что работа по внедрению подходов к планированию семьи и обучению медицинских специалистов ведётся в Кыргызстане с 1998 года.

Отдельное внимание эксперт уделила возрасту будущих матерей и промежуткам между родами. По её словам, беременность в слишком раннем возрасте, а также в старшем репродуктивном возрасте требует особого внимания к возможным рискам для здоровья.

Она подчеркнула, что короткие интервалы между родами могут негативно влиять на здоровье матери и ребёнка. В качестве примера привела случаи, когда после рождения одного ребёнка следующая беременность наступает уже через несколько месяцев.

Акматова отметила, что при планировании семьи важно учитывать время, необходимое организму для восстановления после предыдущей беременности и родов. В своём выступлении она назвала ориентир в два с половиной года между родами.

По словам специалиста, недостаточные интервалы между беременностями могут повышать вероятность осложнений, в том числе связанных с материнским и детским здоровьем. При этом конкретные риски зависят от состояния здоровья и индивидуальных обстоятельств.

Эксперт также затронула проблему нежелательной беременности и небезопасных абортов. Она подчеркнула, что доступ к информации и качественным медицинским услугам помогает людям принимать осознанные решения и снижать риски для здоровья.

Ещё одной темой выступления стала подготовка медицинских работников. Акматова рассказала, что в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова специалисты проходят обучение по вопросам планирования семьи, репродуктивного здоровья, профилактики материнской смертности и оказания комплексной медицинской помощи.

В последние годы, по её словам, особое внимание уделяется подготовке врачей, способных предоставлять интегрированные услуги. Такой подход предусматривает консультирование по нескольким направлениям, включая репродуктивное здоровье, профилактику ВИЧ и сопровождение пациентов с различными заболеваниями и факторами риска.

Акматова подчеркнула, что журналистам важно не ограничиваться медицинскими аспектами планирования семьи, но и обращать внимание на социальные проблемы, связанные с репродуктивным выбором.

По её мнению, освещение таких вопросов должно помогать людям лучше понимать свои права, получать достоверную информацию и принимать решения без давления со стороны общества.