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Таалай Аймамбетов выиграл Asian Grand Prix 2026 в Душанбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский спортсмен Таалай Аймамбетов стал победителем международного турнира по спортивным нардам Asian Grand Prix 2026, который проходил с 5 по 11 октября в столице Таджикистана.

По информации Федерации спортивных нард Кыргызстана, в соревнованиях приняли участие около 300 игроков из более чем 30 стран. Кыргызстан на турнире представляли 14 спортсменов, трое из которых добились призовых результатов.

Наибольшего успеха достиг Таалай Аймамбетов, завоевавший первое место в основном турнире по длинным нардам. Его соотечественник Таалай Таштемиров занял третье место в дисциплине "Однопоинтовый".

Ещё один кыргызстанец, Али Давитов, продемонстрировал высокий уровень игры, войдя в пятёрку сильнейших участников турнира по длинным нардам и попав в число восьми сильнейших игроков, получивших призовые выплаты.

Общий призовой фонд международных соревнований превысил 500 тысяч долларов.

Турнир также отличился широким возрастом участников: самому молодому игроку из Молдовы исполнилось 22 года, а самому старшему представителю США - 88 лет.

В Федерации спортивных нард Кыргызстана поздравили спортсменов с успешным выступлением на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/462255
Теги:
турнир, Кыргызстан
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