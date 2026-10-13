Строительство ж/д КНР – КР – РУз: как на объекте решают проблему пыли

По мере продвижения строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан меры по борьбе с пылью на 18 участках сельских дорог на территории Кыргызстана были значительно усилены.

На части подъездных путей уже уложено асфальтовое или бетонное покрытие, на других участках регулярно проводится полив для подавления пыли, а движение тяжёлой строительной техники организовано в обход населённых пунктов. Информацию подтвердили в ОсОО "Железнодорожная компания "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Сельские дороги вдоль трассы будущей магистрали в основном представляют собой существующие подъездные и временные пути. Интенсивное движение транспорта и открытый грунт приводят к образованию пыли при строительных перевозках, что непосредственно влияет на условия проживания местного населения.

Для решения этой проблемы определены 18 наиболее чувствительных участков на территории Кыргызстана и разработаны комплексные меры индивидуально для каждого из них. Работа сосредоточена на пяти основных направлениях: укрепление и устройство дорожного покрытия, регулярный полив дорог, ограничение движения строительного транспорта, своевременный ремонт повреждённых участков и тесное взаимодействие с местными структурами.

Пять участков получили твёрдое дорожное покрытие

На пяти основных дорогах, расположенных в непосредственной близости от жилых районов, завершена укладка асфальтового или бетонного покрытия. На дорогах в селе Кугарт Сузакского района и селе Сатыбек Кок-Артского айылного аймака уложено асфальтовое покрытие общей протяжённостью 3,1 км. На участках в сёлах Комсомол и Чокмор Сузакского района, а также в селе Арал Тогуз-Тороуского района уложено бетонное покрытие. Все пять участков полностью завершены и введены в эксплуатацию.

Устройство твёрдого покрытия не только позволяет снизить образование пыли непосредственно у источника, но и существенно улучшает условия передвижения местных жителей и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

На пяти строительных дорогах введён регулярный полив

Для пяти дорог, которые интенсивно используются для сообщения между строительными площадками и карьерами по добыче песка, щебня и грунта, разработаны специальные требования по подавлению пыли. Подрядчики обязаны использовать специальные поливочные машины и динамически регулировать частоту полива в зависимости от погодных условий, степени сухости дорожного покрытия и интенсивности движения.

Кроме того, поливочные работы организованы на автомобильной дороге Баетово - Кош-Дёбё, проходящей через сёла Конурчок, Ленинское, Жерге-Тал и Кош-Дёбё Ак-Талинского района. Общая протяжённость данного участка составляет 7,7 км. До проведения запланированной реконструкции этой дороги проектная компания самостоятельно организовала полив покрытия и решает вопросы по последующей укладке асфальта.

Грузовой транспорт направлен в обход трёх сёл

Для снижения воздействия на местных жителей строительной технике и тяжёлым грузовым автомобилям запрещено проезжать через сёла Атай, Карл Маркс и Кызыл-Оксу Тогуз-Тороуского района. На въездах установлены предупреждающие знаки на кыргызском и китайском языках. Грузовой транспорт направляется в объезд через специальную строительную дорогу в районе горы Боз-Жар. Данная мера направлена на снижение уровня пыли и шума внутри населённых пунктов, а также на уменьшение рисков для безопасности дорожного движения.

В отношении участка старой автодороги Север - Юг, проходящего вблизи местности Кунгей, где наблюдаются сложная транспортная ситуация, быстрое повреждение покрытия и повышенное образование пыли, наложен строгий регламент эксплуатации.

Одновременно регулируется деятельность всех транспортных средств строительных субподрядчиков: осуществляется контроль грузоподъёмности автомобилей, категорически запрещается перегрузка.

Проект железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является не только важнейшей транспортной магистралью, соединяющей три страны и способствующей региональной взаимосвязанности, но и значимым проектом, отражающим добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество. В дальнейшем проектная команда продолжит соблюдать принципы "зелёного строительства" и на постоянной основе проводить выявление и устранение факторов, способствующих образованию пыли.