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Роналду признался, что помогал Месси с переводом английского языка

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- Самуэль Деди Ирие
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Португальский футболист Криштиану Роналду рассказал о необычных моментах своего многолетнего соперничества с Лионелем Месси. По словам нападающего "Аль-Насра", во время церемоний вручения футбольных наград ему иногда приходилось выступать переводчиком для аргентинца.

В интервью CNN Portugal Роналду отметил, что на протяжении 15 лет они регулярно встречались на различных церемониях и всегда поддерживали хорошие отношения, несмотря на напряжённую конкуренцию на футбольном поле.

Португалец вспомнил, как несколько раз переводил Месси слова англоязычных ведущих, объясняя порядок проведения церемоний и предстоящие вопросы.

По мнению Роналду, их соперничество было здоровым и помогало обоим футболистам совершенствоваться. Он сравнил противостояние с легендарной конкуренцией гонщиков "Формулы-1" Айртона Сенны и Алена Проста.

При этом португалец подчеркнул, что уважает мнение болельщиков, считающих Месси, Пеле или Марадону величайшими футболистами в истории, однако категорически не согласен с утверждениями о недостатках собственной игры.

За свою карьеру Месси восемь раз становился обладателем "Золотого мяча", тогда как Роналду завоевал эту награду пять раз.

Также португальский нападающий прокомментировал возможность достижения отметки в 1000 голов. Он заявил, что не намерен зацикливаться на рекорде и предпочитает продолжать выступать на высоком уровне, позволяя новым достижениям приходить естественным образом.


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URL: https://www.vb.kg/462257
Теги:
футбол
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