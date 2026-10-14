Бой Фьюри и Джошуа может принести рекордные $34 млн

Предстоящий поединок британских боксёров Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа может установить новый рекорд Великобритании по доходам от продажи билетов. Организаторы рассчитывают заработать около 34 миллионов долларов.

Как сообщает Sky Sports, об этом заявил Дана Уайт, отметивший высокий интерес болельщиков к противостоянию двух бывших чемпионов мира в супертяжёлом весе.

Бой запланирован на 11 декабря 2026 года на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе, вместимость которого превышает 70 тысяч зрителей.

Продажа билетов началась 9 октября и вызвала ажиотаж среди поклонников бокса. Уже к вечеру первого дня оставалось менее 700 свободных мест, а количество желающих приобрести билеты в онлайн-очереди Ticketmaster превысило 500 тысяч человек.

Цены на билеты составляли от 88,50 до 13 128 фунтов стерлингов. При этом стоимость некоторых мест у ринга на вторичном рынке превышала 8 тысяч фунтов. VIP-пакеты и дополнительные услуги в эти суммы не входили.

Если прогноз организаторов оправдается, встреча Фьюри и Джошуа может стать рекордной по билетным сборам среди боксёрских мероприятий, проведённых в Великобритании.