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В Бишкеке проверили иностранных мотокурьеров и таксистов

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В Бишкеке в ходе рейдов "Нелегал" и "Мото-курьер" более 10 иностранных граждан привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов превысила 200 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сотрудники Службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией проверяли законность пребывания иностранцев в Кыргызстане, наличие необходимых документов, а также их трудовую деятельность в сфере курьерских услуг и пассажирских перевозок.

В ходе рейдов в ГУВД Бишкека доставили более 30 иностранных граждан. По выявленным нарушениям составлено 15 административных протоколов.

При этом некоторых иностранных студентов отпустили после профилактических бесед. Как выяснилось, они использовали мототранспорт для личного передвижения по городу, а не для работы курьерами.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают обстоятельства возможного незаконного привлечения иностранных граждан к работе таксистами и курьерами со стороны таксопарков.

В ГУВД отметили, что рейдовые мероприятия по соблюдению миграционного законодательства и обеспечению безопасности дорожного движения продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/462260
Теги:
рейд, Бишкек, милиция
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