Всемирная таможенная организация высоко оценила цифровизацию таможни КР

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Ян Сондерс положительно оценил результаты цифровизации таможенных процедур в Кыргызстане и выразил готовность продолжать поддержку реформ. Об этом он заявил на встрече с председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

По данным пресс-службы кабмина в ходе переговоров стороны обсудили внедрение международных стандартов таможенного регулирования, цифровизацию, модернизацию пограничной инфраструктуры и подготовку специалистов.

Адылбек Касымалиев рассказал о проводимых в стране реформах, в том числе о развитии национальной цифровой платформы "Смарт Бажы", совершенствовании электронного декларирования и внедрении современных инструментов управления рисками.

"Мы видим отличные результаты Кыргызстана по цифровизации таможенных процедур и совершенствованию администрирования. Всемирная таможенная организация полностью готова поддерживать страну и оказывать необходимое содействие как в этом, так и в других ключевых направлениях", - отметил Ян Сондерс.

Глава Кабмина подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем сотрудничестве с организацией, членом которой республика является с 10 февраля 2000 года.

В завершение встречи Адылбек Касымалиев вручил Яну Сондерсу Почетную грамоту Кабинета министров Кыргызстана за личный вклад в развитие международного таможенного сотрудничества.