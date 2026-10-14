Шерадил Бактыгулов: Четыре инициативы Китая выражают надежды народов мира

Выдвинутые Китаем четыре глобальные инициативы, которые можно расценивать как большой скачок в развитии человечества, выражают общие надежды и чаяния народов разных стран мира. Об этом заявил в интервью Синьхуа политолог, директор кыргызского Института мировой политики Шерадил Бактыгулов.

По его словам, четыре глобальные инициативы Китая - Инициатива по глобальному развитию, Инициатива по глобальной безопасности, Инициатива по глобальному управлению и Инициатива глобальной цивилизации - взаимодополняют и взаиморазвивают друг друга.

"Они отражают основные аспекты деятельности разных стран и международных организаций вне зависимости от их экономических возможностей и размеров и являются выражением надежд и чаяний народов мира на формирование справедливого, безопасного общества и общества всеобщего благосостояния", - отметил Шерадил Бактыгулов.

По мнению политолога, основы этих четырех инициатив прежде всего применены в самом Китае, что уже дало положительные результаты. "Мы видим, что именно на этих началах Китай достиг высот, исходя из которых весь мир говорит о "чуде развития Китая", - отметил он.

В этой связи, как указал эксперт, народы разных стран мира присматриваются к основам этих инициатив, которые оказались стимулирующими факторами экономического и технологического развития Китая. "Эти инициативы предоставили новый философско-концептуальный подход в развитии человечества. В этом смысле их можно расценивать как достояние, которым Китай щедро делится со всем миром", - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

В этом году отмечается 5-летие выдвижения Инициативы по глобальному развитию. По мнению Шерадила Бактыгулова, эта инициатива стала по сути дорожной картой по достижению целей в области устойчивого развития в глобальном масштабе.

"В данной инициативе предложены шесть аспектов, которые подчеркивают необходимость поставить развитие во главу угла, придерживаться человекоцентричного подхода, придерживаться принципа всеобщей пользы и инклюзивности, придерживаться развития, движимого инновациями, стремиться к гармоничному сосуществованию человека и природы, а также ориентироваться на практические действия, - перечислил эксперт. - Эта инициатива обогатила знания человечества о развитии, а также завоевала признание мирового сообщества как путь, позволяющий достичь целей устойчивого развития на основе определенных принципов".

Политолог особо указал, что Инициатива по глобальному развитию имеет большое значение для мирового цифрового развития. "Бренд "Цифровой Юг" в рамках инициативы отражает новую цифровую реальность и выступает за создание стандартов и правил деятельности, чтобы преодолеть цифровой разрыв и не допустить цифрового неравенства. Эта инициатива играет важную роль в адаптации веяний этой новой реальности к потребностям стран Глобального Юга и, таким образом, пользуется их поддержкой", - заключил он.