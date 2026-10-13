Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 97.75 - 98.50

На пункте "Ак-Жол" выявили незаконный ввоз товаров на 800 тысяч сомов

304  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Государственной налоговой службы пресекли попытку незаконного ввоза из Казахстана более 4 тысяч единиц товаров народного потребления общей стоимостью свыше 800 тысяч сомов. Нарушение выявлено на пункте учёта товаров "Ак-Жол".

По данным ведомства, 4 100 единиц товаров переместили через государственную границу без необходимых сопроводительных документов.

Для этого привлекали людей, которые за вознаграждение переносили товары небольшими партиями в обход установленного порядка контроля.

По выявленному факту составлены соответствующие акты. Транспортное средство опечатали и поместили на штрафную стоянку до выяснения обстоятельств.

По итогам проверки предпринимателю могут грозить административные штрафы, задержание товаров и доначисление налоговых обязательств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462265
Теги:
ГНС, граница, Казахстан, Кыргызстан, товары, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  