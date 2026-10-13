На пункте "Ак-Жол" выявили незаконный ввоз товаров на 800 тысяч сомов

Сотрудники Государственной налоговой службы пресекли попытку незаконного ввоза из Казахстана более 4 тысяч единиц товаров народного потребления общей стоимостью свыше 800 тысяч сомов. Нарушение выявлено на пункте учёта товаров "Ак-Жол".

По данным ведомства, 4 100 единиц товаров переместили через государственную границу без необходимых сопроводительных документов.

Для этого привлекали людей, которые за вознаграждение переносили товары небольшими партиями в обход установленного порядка контроля.

По выявленному факту составлены соответствующие акты. Транспортное средство опечатали и поместили на штрафную стоянку до выяснения обстоятельств.

По итогам проверки предпринимателю могут грозить административные штрафы, задержание товаров и доначисление налоговых обязательств.