Археологи ЦА и Китая вместе сохраняют реликвии Великого Шелкового пути

На протяжении тысячелетий народы Китая и ЦА способствовали развитию и процветанию Великого Шелкового пути, внесли исторический вклад в обмены и переплетение мировых цивилизаций, а также в их обогащение и развитие. Сегодня, опираясь на сотрудничество в области археологии и охраны памятников культуры, Китай и страны ЦА прилагают совместные усилия, чтобы восполнить пробелы в истории и содействовать продолжению обменов и взаимообучения цивилизаций вдоль этого древнего торгового пути, демонстрирующего новую жизнеспособность в новую эпоху, о чем сообщает Синьхуа.

В городище Ак-Бешим на территории Чуйской области Кыргызстана, которое китайцам известно под другим названием - древний город Суяб, эксперт по охране памятников культуры Дуньхуанской академии (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) Бай Юйшу вместе с коллегами осмотрел во время поездки в Кыргызстан руины на предмет "заболеваний".

"В настоящее время этот археологический объект страдает от эрозии фундамента стен, чешуйчатого отслаивания, трещин в конструкции и образования эрозионных борозд. Если своевременно не принять эффективные меры, эти борозды и трещины будут усугубляться, что приведет к необратимым повреждениям", - отметил Бай Юйшу.

В целях решения этих проблем научными способами китайские эксперты по охране памятников культуры построили экспериментальную стену на местности с аналогичными природными условиями в десяти с лишним километрах от городища Ак-Бешим. Они использовали грунт, близкий по свойствам к грунту городища, и аналогичные строительные технологии. Эксперты постоянно отслеживают изменения внутри и снаружи стены, чтобы точно зафиксировать закономерности развития и эволюции "заболеваний".

Кроме этого, специалисты проводят испытания по укреплению экспериментальной стены, чтобы проверить эффективность технологий. Когда они продемонстрируют свою надежность, их начнут широко применять для сохранения самого городища Ак-Бешим с целью максимального сохранения его первоначального облика.

Сотрудники Дуньхуанской академии ранее проводили аналогичную работу по сохранению руин древнего города Бэйтин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Данный объект, как и городище Ак-Бешим, расположен на северном склоне гор Тянь-Шань, подвержен значительному влиянию регионального микроклимата и сталкивается с аналогичными проблемами. Богатый опыт китайских экспертов в области сохранения археологических памятников может послужить основой для внедрения соответствующих технологий в странах Центральной Азии.

Айсин Дуйшаналиева, директор Республиканской инспекции по охране памятников истории и культуры Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, отметила, что китайские эксперты представили современные методы исследования историко-культурного наследия. Обе страны продолжат работу, связанную с его охраной.

Ведутся работы по сохранению археологических памятников и в Узбекистане. В камеральном помещении, где происходит сортировка археологических находок в Бухарской области Узбекистана, Ван Шуцзин, научный сотрудник Школы археологии и музееведения Пекинского университета, пристально смотрит на экран компьютера. Наклон могильного коридора, расположение человеческих костей… С помощью технологии трехмерного моделирования постепенно прорисовывается первоначальный облик могильника Гамхурд I, находящегося в Навоийской области Узбекистана.

Ван Шуцзин также является руководителем китайской стороны в китайско-узбекской археологической экспедиции. В августе 2025 года Школа археологии и музееведения Пекинского университета и Самаркандский археологический институт сформировали совместную археологическую экспедицию для проведения полевых раскопок могильника Гамxурд I, расположенного на стыке Бухарского оазиса и пустынной степи.

Судя по форме захоронений и характеристикам найденных предметов, археологическая экспедиция предварительно установила, что могильник датируется периодом со 2-го века до н.э. по 2-й век н.э., что приходится на ключевой период великой миграции народов евразийских степей и активного взаимодействия цивилизаций вдоль Великого Шелкового пути.

Ведущий научный сотрудник Самаркандского археологического института и глава узбекской стороны в совместной археологической экспедиции Джамол Мирзаахмедов отметил, что совместные исследования узбекских и китайских археологов с привлечением китайских специалистов в области естественных наук и современных методов анализа материалов вносят совершенно новый, более глубокий вклад в изучение истории кочевых и земледельческих племен и народов Узбекистана. Помимо полевых раскопок, археологическая экспедиция также проводит научно-просветительские мероприятия, знакомя местных жителей с археологической ценностью Великого Шелкового пути, что способствует укреплению дружбы между народами Китая и Узбекистана.

Сотрудничество археологов стран ЦА и Китая не только восполняет пробелы в изучении древней истории региона, но и продолжает историю взаимообучения цивилизаций вдоль Великого Шелкового пути.