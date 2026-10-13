Оператор O! обеспечил связью КПП "Көк-Арт" автодороги Север – Юг

Мобильный оператор O! завершил работы по обеспечению стабильной связи и высокоскоростного мобильного интернета на контрольно-пропускном пункте "Көк-Арт" – одном из ключевых и труднодоступных участков стратегической альтернативной автодороги Север – Юг.

Развитие инфраструктуры связи на данном отрезке имеет важное значение для безопасности дорожного движения, оперативного взаимодействия экстренных служб, а также для комфорта водителей и пассажиров, передвигающихся между северными и южными регионами страны.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики высоко оценили проделанную работу и успешное межведомственное взаимодействие:

"Совместными усилиями мы достигли поставленной цели – обеспечили стабильной интернет-связью один из стратегически важных участков автомобильной дороги, создав более комфортные и безопасные условия для наших граждан. Благодарю всех, кто принимал непосредственное участие и внес свой вклад в реализацию данной задачи!"

Установка и запуск оборудования в условиях высокогорья требовали сложных техническо-инженерных решений. Благодаря проведенным работам сотрудникам КПП, дорожным службам и проезжающим гражданам теперь доступна надежная голосовая связь и передача данных от О!.

Мобильный оператор O! продолжает планомерное расширение покрытия сети в рамках развития социально значимой и транспортной инфраструктуры Кыргызстана.

Оставайтесь на связи даже в любой точке Кыргызстана. О! – сеть лидера с покрытием более 99,8% населенной территории страны. Подключайтесь к сети в приложении "Мой О!" или в офисах O!Store.

О! – ваша технологичная связь.

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