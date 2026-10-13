Президент поручил новому директору Госцирка прекратить внутренние конфликты

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил новому директору Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева Нурлану Конокбаеву в кратчайшие сроки наладить работу учреждения, восстановить благоприятную атмосферу в коллективе и укрепить трудовую дисциплину. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующие поручения глава государства дал сегодня, 13 октября, во время встречи с вновь назначенным руководителем цирка.

Президент подчеркнул, что Государственный цирк должен быть местом творчества, профессионального развития артистов и семейного отдыха, а не внутренних конфликтов.

По словам Жапарова, несмотря на государственную поддержку и принятые меры по обновлению учреждения, затянувшиеся разногласия внутри коллектива препятствовали его полноценной деятельности.

Именно поэтому было принято решение назначить руководителя со стороны. Новым директором стал Нурлан Конокбаев, гражданин Казахстана, уроженец Кыргызстана. Он окончил Кыргызскую национальную консерваторию по специальности "режиссёр-хореограф" и имеет международный опыт работы в творческой сфере.

Глава государства выразил поддержку новому руководителю и поручил уделить особое внимание развитию цирковых программ. В частности, речь шла о привлечении зарубежных коллективов, расширении репертуара и разнообразии жанров и номеров.

В ходе встречи Жапаров также напомнил, что в 2023 году лично посетил Государственный цирк и поручил провести его капитальную реконструкцию. Благодаря государственной поддержке были созданы условия для обновления учреждения, развития творческого потенциала артистов и организации культурного досуга для детей и взрослых.