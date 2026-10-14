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Бакыт Бакетаев: "Диалог президента с гражданами меняет Кыргызстан"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кыргызстан находится на пороге эпохи национального Ренессанса - периода масштабного возрождения созидательной энергии, веры в собственное государство и формирования кардинально новой культуры государственного управления. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев, оценивая текущий политический курс страны и трансформацию диалога между государством и обществом.

По мнению эксперта, первостепенную роль в начавшихся преобразованиях играет кардинальная смена взаимоотношений между руководством страны и гражданами.

"История человечества доказывает: великие перемены начинаются тогда, когда власть перестаёт смотреть на народ сверху вниз и начинает смотреть ему в глаза. Встречи президента Садыра Жапарова с гражданами - это не просто политический диалог, а новая культура государственного управления. Социальные сети, прямые эфиры, Народный Курултай, на котором президент два дня подряд выслушивает все предложения, пожелания и критику, поездки в регионы и решение проблем на местах - всё это сокращает дистанцию между властью и обществом. Таким образом ни один из прежних президентов Кыргызстана не работал с народом", - отметил он.

При этом аналитик обращает внимание на то, что главный смысл прямого общения главы государства с населением заключается в оперативном решении проблем и повышении ответственности чиновников всех уровней.

"Ещё Конфуций учил, что правитель должен заботиться о народе, а не требовать от народа заботы о собственном величии. В этом и заключается главный смысл открытого диалога: услышать человека, увидеть реальную проблему и добиться её решения. А руководителям на местах напомнить: кресло даётся не для удобства чиновника, а для служения людям", - подчеркнул спикер.

Далее политолог акцентировал внимание на том, что национальное возрождение Кыргызстана выражается не в лозунгах, а в конкретных позитивных изменениях и реальных результатах для каждого жителя.

"Кыргызстан сегодня переживает время, которое можно назвать национальным Ренессансом - эпохой возрождения созидательной энергии, государственного самосознания и веры в собственные силы. Как европейское Возрождение открыло новые горизонты человеческому разуму, так и наше возрождение должно открыть новые горизонты для страны. Но настоящий Ренессанс измеряется не громкими словами, а построенными дорогами, работающими предприятиями, светом в домах, справедливостью и уверенностью человека в завтрашнем дне", - заявил Бакыт Бакетаев.

Кроме того, Бакетаев отметил, что основная задача главы государства сводится к формированию такой системы, которая исключает равнодушие и бюрократию на местах.

"Президент не может лично решить каждую проблему. Но он может создать систему, в которой ни один чиновник не сможет спрятать проблему за дверью кабинета, а ни один гражданин не будет чувствовать себя забытым", - добавил он.

В завершение автор мнения выражает уверенность, что именно искреннее доверие людей к проводимым реформам выступает фундаментом устойчивого государства и гарантом исторического успеха страны.

"Власть сильна не расстоянием до народа, а доверием народа. И если открытый диалог станет повседневной нормой для всей государственной системы, нынешнее время действительно войдёт в историю Кыргызстана как эпоха возрождения - эпоха нашего Ренессанса", - заключил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/462274
Теги:
Кыргызстан, политика, Бакыт Бакетаев
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