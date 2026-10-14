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В Караколе откроется фотовыставка "Неоткрыточный Кыргызстан"

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16 октября в Караколе откроется выставка "Неоткрыточный Кыргызстан", на которой более 50 авторов из разных городов страны представят фотографии повседневной жизни, городских пространств и мест, которые редко попадают в туристические путеводители. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выставка пройдёт на автовокзале Каракола и продлится до 31 октября. Посетители смогут увидеть Кыргызстан глазами его жителей, многие из которых не являются профессиональными фотографами и снимали свои работы на мобильные телефоны.

Главная идея проекта - предложить зрителям задуматься, что можно считать искусством и кто имеет право его создавать. Организаторы считают, что фотография не должна ограничиваться изображениями достопримечательностей, архитектуры и живописных природных ландшафтов.

Посетителям предложат самостоятельно оценить представленные работы и ответить на вопрос, являются ли они искусством. Для этого на выставке установят специальные урны для голосования. Результаты объявят в последний день мероприятия.

"Мы хотели дать возможность жителям Кыргызстана рассказать о том, что их волнует, трогает, удивляет или вдохновляет. Выставка - это попытка показать нашу страну не со стороны, а изнутри, через то, как простые люди видят, чувствуют и проживают свои места жительства. У нас есть это право, и почему бы им не воспользоваться", - рассказала соорганизатор выставки Рада Валентина кызы.

Приём работ проходил до 27 сентября. Участвовать могли все желающие независимо от художественного образования, наличия профессиональной техники и выставочного опыта. Помимо фотографий, организаторы принимали фоторепортажи, видео, инсталляции, перформансы и фотозины на кыргызском, русском и английском языках.

Работы принимались по пяти направлениям. Тема "Кому принадлежит город?" посвящена доступности общественных пространств и праву жителей на город. В категории "Нетуристические места в городе" участники могли показать дворы, рынки, огороды и другие пространства, которые обычно остаются за пределами туристических маршрутов.

Направление "Современные вызовы" охватывает вопросы изменения климата, качества воздуха, мобильности, доступа к воде и исторической памяти. В категории "Guilty pleasure" авторы исследовали повседневные удовольствия, которые могут вызывать смущение. Пятая категория предусматривала свободную тему, связанную с городской жизнью.

Выставку организовали сообщество уличных фотографов "Стрит-гудит" и урбанистическая инициатива Peshcom.

"Стрит-гудит" начало работу в 2025 году. Сообщество объединяет людей, интересующихся уличной фотографией, проводит фотопрогулки и творческие задания, документирует изменения городской среды и организует обсуждения вопросов, связанных с правом на город.

Партнёрами мероприятия выступили волонтёрская организация "Лидерство" и муниципальное предприятие "Управление транспорта, туризма и цифровизации" Каракола. Финансовую поддержку оказал Фонд Розы Люксембург за счёт средств Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Открытие выставки состоится 16 октября в 15:00 на автовокзале Каракола. Экспозиция будет доступна ежедневно с 8:00 до 19:00 до 31 октября включительно. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/462275
Теги:
выставка, Каракол, фотография
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