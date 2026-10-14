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Бывшего мэра Чунцина Хуана Цифаня подозревают в коррупции

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Бывший мэр мегаполиса Чунцин Хуан Цифань попал под следствие по подозрению в серьёзных нарушениях партийной дисциплины и законодательства КНР. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

В настоящее время в отношении экс-чиновника проводится дисциплинарная проверка и надзорное расследование. Проверку ведут совместно Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР - высшие антикоррупционные ведомства страны.

Справка: 74-летний Хуан Цифань - один из самых известных китайских экономистов и технократов. В период с 2010 по 2016 год он занимал пост мэра Чунцина - одного из четырёх городов центрального подчинения КНР. В политических кругах его долгое время называли "непотопляемым" чиновником, так как он сохранил свой пост и влияние во время крупных политических скандалов в Чунцине, включая дело Бо Силая в 2012 году. Позже Хуан Цифань работал в структуре Всекитайского собрания народных представителей и выступал экспертом по вопросам финансов и экономических реформ.

Расследование в отношении Хуана Цифаня стало очередным шагом в рамках антикоррупционной кампании, продолжающейся в КНР и затрагивающей высокопоставленных чиновников государственного и регионального уровней.


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URL: https://www.vb.kg/462276
Теги:
Китай, коррупция, мэр, следствие
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