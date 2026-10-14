Две международные выставки в Бишкеке объединят бизнес семи стран

Товарооборот Кыргызстана и России превысил $5 млрд, а за первые пять месяцев 2026 года вырос на 25%. Участники выставок рассчитывают превратить растущий интерес бизнеса в новые контракты и совместные проекты.

Кыргызстан выходит на новый уровень международной выставочной деятельности. С 15 по 17 октября в Бишкеке на площадке "Жаштык Арена" одновременно пройдут две международные выставки - KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026.

Накануне открытия в агентстве "Кабар" состоялась пресс-конференция, участники которой обсудили новый формат выставочного сотрудничества и возможности для развития двусторонних и многосторонних экономических связей.

В пресс-конференции приняли участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Авазбек Керимбаев, торговый представитель России в Кыргызстане Айдар Гашигуллин, директор выставки EXPO EURASIA KYRGYZSTAN Светлана Забелина, генеральный директор завода "Интергласс" Андреас Штайнерт, генеральный директор китайской компании "Хантенгри Девелопмент" Хао Сяожун и представитель компании Тилек Шоруков.

Участники подчеркнули, что объединение двух международных выставок на одной площадке открывает дополнительные возможности для деловых контактов, поиска партнёров и укрепления экономических связей между странами.

Товарооборот растёт: цифры и возможности

Один из главных аргументов в пользу развития выставочного сотрудничества - динамика взаимной торговли Кыргызстана и России.

Директор выставки EXPO EURASIA KYRGYZSTAN Светлана Забелина отметила, что товарооборот двух стран по итогам 2025 года превысил 5 млрд долларов. За первые пять месяцев 2026 года он вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

"Наш товарооборот очень активно развивается и в 2025 году превысил 5 млрд долларов. За пять месяцев этого года он уже вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Кыргызстана составляет 27,1%", - отметила Светлана Забелина на пресс-конференции.

По её словам, Кыргызстан привлекает российских предпринимателей географическим положением, дружественными связями и возможностями для открытия предприятий. Дополнительные условия для сотрудничества создаёт участие республики в ЕАЭС, СНГ, ШОС и других объединениях.

Эти показатели подчёркивают значительную роль российского направления во внешнеэкономических связях Кыргызстана. При этом для бизнеса важно не только увеличение объёмов торговли, но и расширение номенклатуры поставок, развитие производственной кооперации и поиск новых рынков.

Именно такие задачи призваны решать международные выставки, где предприниматели могут напрямую познакомиться с производителями, обсудить условия сотрудничества и найти потенциальных партнёров.

Семь стран на одной площадке

В KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026 заявлено участие компаний и деловых представителей из Кыргызстана, России, Китая, Турции, Узбекистана, Пакистана и Афганистана.

Среди представленных направлений - промышленность, энергетика, горнодобывающая отрасль, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, медицина, фармацевтика и современные технологии.

По словам Светланы Забелиной, российская делегация насчитывает около 300 человек. В выставке примут участие предприятия более чем из 20 регионов России.

Кыргызстанские производители смогут представить свою продукцию зарубежным партнёрам, обсудить экспортные возможности и изучить перспективы выхода на новые рынки. Зарубежные компании, в свою очередь, получат возможность познакомиться с местными предприятиями и оценить потенциал совместных проектов.

От выставочных стендов - к реальным контрактам

Одной из особенностей предстоящего события станет насыщенная деловая программа. В рамках выставок запланированы Бишкекский бизнес-форум, международные B2B-переговоры, отраслевые круглые столы и встречи представителей бизнеса и государственных структур.

В центре внимания будут энергетика, транспортные коридоры, промышленная кооперация, горнодобывающая отрасль, строительство, сельское хозяйство, медицина и современные технологии.

Представители кыргызстанских предприятий смогут напрямую обсудить с зарубежными компаниями вопросы поставок, внедрения новых технологий, создания совместных производств и реализации инвестиционных проектов.

Участие компаний из разных стран важно не только для расширения торговых связей с отдельными партнёрами. Оно позволяет формировать более широкую деловую сеть, в которой Кыргызстан может выступать площадкой для взаимодействия производителей, поставщиков, инвесторов и логистических операторов.

Новый этап выставочного сотрудничества

Организатор KYRGYZSTAN EXPO – 2026 - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики. Выставка EXPO EURASIA KYRGYZSTAN проводится при участии АО "Зарубеж-Экспо".

В рамках деловой программы планируется подписание меморандума о сотрудничестве между ТПП Кыргызстана и АО "Зарубеж-Экспо". Документ предусматривает развитие совместной выставочно-ярмарочной деятельности, организацию международных деловых мероприятий и расширение участия кыргызстанских предприятий в зарубежных выставочных проектах.

Таким образом, объединение двух выставок на одной площадке может стать шагом к более системному продвижению национального бизнеса за рубежом.

Для Кыргызстана, где предприниматели заинтересованы в новых рынках, технологиях и инвестициях, выставочная деятельность становится одним из инструментов международного экономического взаимодействия.

Главный результат такого формата будет определяться не только количеством участников и представленных стран, но и тем, удастся ли перевести деловые знакомства в конкретные договорённости, экспортные поставки, инвестиционные проекты и долгосрочное сотрудничество.

KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026 пройдут 15–17 октября на площадке "Жаштык Арена" в Бишкеке. Организатор KYRGYZSTAN EXPO – 2026 - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики. Контактный телефон: +996 554 881 777.