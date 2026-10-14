Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.75 - 98.50

Две международные выставки в Бишкеке объединят бизнес семи стран

124  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Товарооборот Кыргызстана и России превысил $5 млрд, а за первые пять месяцев 2026 года вырос на 25%. Участники выставок рассчитывают превратить растущий интерес бизнеса в новые контракты и совместные проекты.

Кыргызстан выходит на новый уровень международной выставочной деятельности. С 15 по 17 октября в Бишкеке на площадке "Жаштык Арена" одновременно пройдут две международные выставки - KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026.

Накануне открытия в агентстве "Кабар" состоялась пресс-конференция, участники которой обсудили новый формат выставочного сотрудничества и возможности для развития двусторонних и многосторонних экономических связей.

В пресс-конференции приняли участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Авазбек Керимбаев, торговый представитель России в Кыргызстане Айдар Гашигуллин, директор выставки EXPO EURASIA KYRGYZSTAN Светлана Забелина, генеральный директор завода "Интергласс" Андреас Штайнерт, генеральный директор китайской компании "Хантенгри Девелопмент" Хао Сяожун и представитель компании Тилек Шоруков.

Участники подчеркнули, что объединение двух международных выставок на одной площадке открывает дополнительные возможности для деловых контактов, поиска партнёров и укрепления экономических связей между странами.

Товарооборот растёт: цифры и возможности

Один из главных аргументов в пользу развития выставочного сотрудничества - динамика взаимной торговли Кыргызстана и России.

Директор выставки EXPO EURASIA KYRGYZSTAN Светлана Забелина отметила, что товарооборот двух стран по итогам 2025 года превысил 5 млрд долларов. За первые пять месяцев 2026 года он вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

"Наш товарооборот очень активно развивается и в 2025 году превысил 5 млрд долларов. За пять месяцев этого года он уже вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Кыргызстана составляет 27,1%", - отметила Светлана Забелина на пресс-конференции.

По её словам, Кыргызстан привлекает российских предпринимателей географическим положением, дружественными связями и возможностями для открытия предприятий. Дополнительные условия для сотрудничества создаёт участие республики в ЕАЭС, СНГ, ШОС и других объединениях.

Эти показатели подчёркивают значительную роль российского направления во внешнеэкономических связях Кыргызстана. При этом для бизнеса важно не только увеличение объёмов торговли, но и расширение номенклатуры поставок, развитие производственной кооперации и поиск новых рынков.

Именно такие задачи призваны решать международные выставки, где предприниматели могут напрямую познакомиться с производителями, обсудить условия сотрудничества и найти потенциальных партнёров.

Семь стран на одной площадке

В KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026 заявлено участие компаний и деловых представителей из Кыргызстана, России, Китая, Турции, Узбекистана, Пакистана и Афганистана.

Среди представленных направлений - промышленность, энергетика, горнодобывающая отрасль, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, медицина, фармацевтика и современные технологии.

По словам Светланы Забелиной, российская делегация насчитывает около 300 человек. В выставке примут участие предприятия более чем из 20 регионов России.

Кыргызстанские производители смогут представить свою продукцию зарубежным партнёрам, обсудить экспортные возможности и изучить перспективы выхода на новые рынки. Зарубежные компании, в свою очередь, получат возможность познакомиться с местными предприятиями и оценить потенциал совместных проектов.

От выставочных стендов - к реальным контрактам

Одной из особенностей предстоящего события станет насыщенная деловая программа. В рамках выставок запланированы Бишкекский бизнес-форум, международные B2B-переговоры, отраслевые круглые столы и встречи представителей бизнеса и государственных структур.

В центре внимания будут энергетика, транспортные коридоры, промышленная кооперация, горнодобывающая отрасль, строительство, сельское хозяйство, медицина и современные технологии.

Представители кыргызстанских предприятий смогут напрямую обсудить с зарубежными компаниями вопросы поставок, внедрения новых технологий, создания совместных производств и реализации инвестиционных проектов.

Участие компаний из разных стран важно не только для расширения торговых связей с отдельными партнёрами. Оно позволяет формировать более широкую деловую сеть, в которой Кыргызстан может выступать площадкой для взаимодействия производителей, поставщиков, инвесторов и логистических операторов.

Новый этап выставочного сотрудничества

Организатор KYRGYZSTAN EXPO – 2026 - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики. Выставка EXPO EURASIA KYRGYZSTAN проводится при участии АО "Зарубеж-Экспо".

В рамках деловой программы планируется подписание меморандума о сотрудничестве между ТПП Кыргызстана и АО "Зарубеж-Экспо". Документ предусматривает развитие совместной выставочно-ярмарочной деятельности, организацию международных деловых мероприятий и расширение участия кыргызстанских предприятий в зарубежных выставочных проектах.

Таким образом, объединение двух выставок на одной площадке может стать шагом к более системному продвижению национального бизнеса за рубежом.

Для Кыргызстана, где предприниматели заинтересованы в новых рынках, технологиях и инвестициях, выставочная деятельность становится одним из инструментов международного экономического взаимодействия.

Главный результат такого формата будет определяться не только количеством участников и представленных стран, но и тем, удастся ли перевести деловые знакомства в конкретные договорённости, экспортные поставки, инвестиционные проекты и долгосрочное сотрудничество.

KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026 пройдут 15–17 октября на площадке "Жаштык Арена" в Бишкеке. Организатор KYRGYZSTAN EXPO – 2026 - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики. Контактный телефон: +996 554 881 777.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462277
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  