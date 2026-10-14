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Историк Александр Кадырбаев развеял распространённые мифы о Тамерлане

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Тамерлан не был потомком Чингисхана, а некоторые распространённые легенды о его военных походах не имеют исторического подтверждения. Об этом в подкасте рассказал главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, профессор Александр Кадырбаев, сообщает информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

По словам историка, личность Тимура до сих пор вызывает противоречивые оценки. В одних странах его считают выдающимся правителем и основателем могущественной державы, в других помнят, как жестокого завоевателя, чьи походы сопровождались разрушениями и массовыми расправами.

Одним из распространённых мифов Кадырбаев назвал утверждение о происхождении Тимура от Чингисхана. Учёный пояснил, что завоеватель не принадлежал к так называемому золотому роду, представители которого по существовавшей традиции имели право занимать ханский престол.

"Тогда традиция состояла в том, что правителем мог быть только представитель золотого рода Чингисхана. Поскольку Тимур не принадлежал к этому роду, он считался гурганом - зятем рода Чингисхана и приводил к власти формальных ханов из этого рода, подчеркивая, что он лишь их первый эмир", - объяснил историк.

Кадырбаев также рассказал о происхождении имени Тамерлан. По его словам, название "Тимурленг" связано с персидским обозначением Тимура как хромого. Именно эта форма впоследствии получила распространение в Европе. В тюркской и узбекской традициях завоевателя чаще называют Амир Тимур.

Историк отметил, что Тимур обладал большой физической силой, был искусным наездником и хорошо владел оружием. Полученные ранения, в результате которых он хромал и имел повреждение руки, не помешали ему стать влиятельным военачальником.

Масштаб военных походов Тимура охватывал значительную часть Евразии. Его войска достигали Анатолии, Дели, территорий Сибири и русских земель. Центром созданной им державы стал Мавераннахр, а столицей - Самарканд.

Отдельно Кадырбаев остановился на легенде о том, что Тимур отказался от дальнейшего продвижения на Русь благодаря Казанской иконе Божией Матери. По мнению историка, эта версия не имеет исторического основания. Русские земли в тот период находились на периферии интересов завоевателя, тогда как одной из его главных целей было ослабление влияния Золотой Орды.

Говоря о наследии Тимура, учёный призвал избегать односторонних оценок. Он напомнил, что военные кампании сопровождались жестокими расправами, однако при Тимуре и его преемниках активно развивались архитектура и градостроительство.

"Нельзя рисовать его только черной краской. Да, он был жестоким завоевателем, но одновременно создал мощную централизованную державу и заложил основы градостроительства, чьи памятники сегодня - шедевры мирового наследия", - подчеркнул Кадырбаев.

По его словам, отношение к Тимуру во многом зависит от национального и культурного контекста. В Узбекистане его воспринимают как важную фигуру в истории государственности, тогда как в Иране, Армении и Грузии память о нём связана прежде всего с разрушительными военными походами.

Историк также затронул распространённую легенду о проклятии гробницы Тимура, вскрытой в 1941 году. Научное значение той экспедиции, по его словам, заключалось в исследовании останков завоевателя. В частности, антрополог Михаил Герасимов смог реконструировать его внешний облик.

Кадырбаев подчеркнул, что для объективного изучения истории необходимо критически сопоставлять письменные источники, учитывать обстоятельства их создания и отделять документально подтверждённые сведения от легенд.

"История - это не эмоция, а работа с источниками. Нужно уметь сопоставлять разные точки зрения, понимать контекст автора и искать золотую середину", - заключил учёный.


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URL: https://www.vb.kg/462278
Теги:
Россия, Узбекистан, история
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