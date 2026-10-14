Кыргызстанцам рассказали, как поступить в российские вузы бесплатно

Абитуриенты из Кыргызстана могут получить возможность бесплатного обучения в российских вузах, а также дополнительную материальную поддержку, включая повышенную стипендию, проживание в общежитии и оплату перелёта. Для этого необходимо принять участие в международной олимпиаде Open Doors, регистрация на которую открыта до 1 ноября.

Как сообщил руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев, поступить в российские университеты можно несколькими способами, поэтому абитуриентам рекомендуется использовать все доступные возможности.

"Поступить в вузы России можно разными путями. Все знают про квоты, можно принять участие в олимпиадах. Настоятельно рекомендуем использовать все возможности", - отметил он.

Участники, успешно выступившие на олимпиаде Open Doors, получают возможность бесплатного обучения. Для победителей и призёров также предусмотрена возможность грантовой поддержки, которая включает повышенную стипендию, бесплатное общежитие, оплату авиаперелёта и полис добровольного медицинского страхования.

При этом грантовая поддержка Open Doors не распространяется на медицинские направления подготовки.

Регистрация участников продлится до 1 ноября. Первый этап олимпиады завершится 13 ноября, второй пройдёт с 13 ноября по 21 декабря. Результаты объявят 21 декабря.

Альберт Зульхарнеев подчеркнул, что олимпиада Open Doors и квотная кампания Россотрудничества являются самостоятельными программами и участие в одной из них не ограничивает возможности поступления по другой.

"Open Doors и квотная кампания Россотрудничества - это разные программы. Они не исключают и не заменяют друг друга. Это два самостоятельных механизма, которые позволяют иностранным абитуриентам получить образование в России. Поэтому уже сейчас можно принять участие в Open Doors, а после открытия приёма заявок на обучение по квоте Правительства РФ через Россотрудничество подать заявку и на квоту", - пояснил он.

В Русском доме уточнили, что претендовать на указанную грантовую поддержку можно только через участие в олимпиаде Open Doors.

Олимпиада проводится с 2017 года Ассоциацией "Глобальные университеты", объединяющей ведущие российские вузы, при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Россотрудничества. Ежегодно в ней участвуют более 150 тысяч иностранных абитуриентов.

Зарегистрироваться и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте Open Doors. Информация о дополнительной финансовой поддержке размещена на портале грантовой программы.