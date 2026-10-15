Медиаэксперт указала на проблемы освещения гендерного насилия в СМИ КР

В Кыргызстане журналисты по-прежнему допускают ошибки при освещении гендерного насилия, в том числе обвиняют пострадавших в произошедшем. Об этом в интервью VB.KG рассказала медиаэксперт Тынымгуль Эшиева, подводя итоги двухдневного тренинга для представителей СМИ.

По её словам, отдельные исследования и анализы журналистских публикаций показывают, что вопросы этичного освещения гендерной тематики остаются актуальными.

"Таких больших исследований нет, но отдельные анализы, связанные с освещением гендерной тематики, показывают, что всё ещё есть поле для работы по теме гендерного насилия, потому что есть случаи, когда мы занимаемся виктимблеймингом в медиа, когда обвиняем жертву", - отметила Эшиева.

Вместе с тем ситуация в информационном освещении гендерного насилия постепенно меняется к лучшему. Благодаря работе СМИ общество всё чаще узнаёт о случаях насилия, трудностях, с которыми сталкиваются пострадавшие, и необходимости защиты их прав. Журналисты привлекают внимание не только к отдельным историям, но и к проблемам, которые прежде нередко оставались за пределами публичного обсуждения.

Однако растущее внимание к этой теме требует и большей профессиональной ответственности. Важно не просто рассказать о произошедшем, но и сделать это так, чтобы публикация не усиливала стигматизацию, не воспроизводила стереотипы и не возлагала ответственность за насилие на пострадавших.

Эшиева подчеркнула, что при подготовке материалов на чувствительные темы журналистам необходимо учитывать этические аспекты и избегать распространения стереотипов в отношении различных групп населения. Во время тренинга участники также обсуждали вопросы этичного освещения отношений между врачами и пациентами.

Говоря о целях двухдневного обучения, медиаэксперт отметила, что главная задача заключалась в практическом применении информации, представленной специалистами. Участники получили статистические данные, познакомились с демографическими тенденциями и обсудили подходы к освещению социальных вопросов.

"Я думаю, основная цель этого тренинга - чтобы информация, которую многие эксперты дали в течение этих двух дней, была полезной, чтобы эти данные, эта статистическая информация превратились в понятные материалы для читателей", - рассказала она.

По мнению Эшиевой, именно качество будущих публикаций позволит оценить результаты обучения. При этом важно не только правильно передать полученные сведения, но и сделать это с соблюдением профессиональной этики.

Эксперт положительно оценила подготовку участников, отметив, что большинство из них обладают значительным журналистским опытом. Это, по её словам, было заметно во время итоговых презентаций.

"У нас участники были все опытные, это тоже чувствовалось в подходе к итоговой презентации. Надеюсь, даже просто повторение материала было полезно опытным журналистам", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, что оказалось полезным лично для неё, Эшиева выделила новые статистические и демографические данные о Кыргызстане. Особый интерес у неё вызвала информация о молодёжи, а также вопросы, связанные со старением населения.

Отдельно медиаэксперт остановилась на выступлении Светланы Баштовенко, посвящённом положению пожилых людей. По её мнению, эта тема открывает перед журналистами возможности для подготовки материалов, выходящих за рамки привычных представлений о старости.

В частности, Эшиева предложила обратить внимание на цифровое неравенство, которое затрагивает различные группы населения Кыргызстана.

Медиаэксперт выразила надежду, что рекомендации специалистов найдут отражение в журналистских публикациях, а полученные на тренинге знания помогут представителям СМИ более ответственно подходить к освещению социальных и демографических вопросов.