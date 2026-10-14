Интервью со Светланой Забелиной: О выставке "ЭКСПО-2026" и запросах бизнеса

В Бишкеке впервые одновременно проходят две крупные международные выставки - "Кыргызстан ЭКСПО-2026" и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026. О том, почему зарубежные компании стремятся на кыргызстанский рынок, какие отрасли вызывают наибольший интерес и чего не хватает стране для развития деловых связей, рассказала директор выставочного проекта EXPO EURASIA KYRGYZSTAN Светлана Забелина.

- Светлана, почему в этом году решили объединить две выставки?

- Бизнесу нужны не просто выставочные стенды, а площадка, где можно найти партнёров, обсудить конкретные проекты, договориться о поставках и инвестициях. Объединение двух выставок позволяет собрать на одной площадке больше компаний, расширить деловую программу и дать участникам возможность познакомиться с предложениями друг друга.

Интерес к Кыргызстану заметно растёт. Сюда приезжают не только те, кто хочет продать свою продукцию, но и представители компаний, которые ищут местных производителей, поставщиков, подрядчиков и потенциальных партнёров.

- Выставка будет проходить на площадке "Жаштык Арена". Насколько она отвечает потребностям организаторов и участников?

- Появление обновлённой "Жаштык Арены" - большой плюс. В 2022 году нам приходилось проводить выставку в торговом центре, а сейчас появилась возможность работать на более подходящей площадке.

Но есть и другая сторона: интерес к Кыргызстану настолько велик, что даже нынешних площадей недостаточно. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда желающих участвовать больше, чем мы можем разместить.

Поэтому стране необходим крупный современный выставочный центр, который работал бы круглый год. Это не просто вопрос удобства организаторов. Постоянный экспоцентр мог бы стать площадкой для международных выставок, отраслевых форумов, презентаций продукции и переговоров между компаниями. Он помог бы сделать деловые контакты регулярными, а не привязанными к нескольким мероприятиям в году.

- Какие страны будут представлены на выставке?

- Мы ожидаем участников и делегации из России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, Китая, Пакистана, Ирана и других стран. География международного участия достаточно широкая.

При этом важно понимать, что не каждая компания приезжает с отдельным стендом. Некоторые делегации посещают выставку именно для поиска продукции, изучения рынка и переговоров с кыргызстанскими предприятиями. Для них выставка - возможность за короткое время провести множество встреч и оценить потенциальных партнёров.

- Какие направления вызывают наибольший интерес у зарубежных компаний?

- Одно из самых заметных направлений - строительство. Это дорожное строительство, проектирование, строительные материалы и конструкции, цифровые решения для отрасли. Интерес понятен: в Бишкеке и регионах ведётся активная стройка, развивается инфраструктура, а значит, нужны новые технологии, оборудование и материалы.

Большое внимание уделяется энергетике, кабельной продукции, системам безопасности и инженерным решениям. Такие выставки позволяют не только представить готовую продукцию, но и обсудить её применение в конкретных проектах.

- В программе предусмотрен энергетический диалог Кыргызстана и России. Почему эта тема важна именно сейчас?

- Энергетика - одно из ключевых направлений сотрудничества. Диалог организуется при участии Российского газового общества и Ассоциации энергетических инноваций.

В первой части программы планируется обсуждение газификации, нефтегазовой отрасли и связанных с ними вопросов. Во второй части внимание будет уделено возобновляемым источникам энергии - ветровой, гидро- и солнечной энергетике.

Для Кыргызстана это возможность познакомиться с технологическими решениями, обменяться опытом и обсудить перспективы сотрудничества. Важно, чтобы разговор не ограничивался общими заявлениями, а переходил к конкретным проектам и контактам между специалистами и компаниями.

- Какие ещё отрасли будут представлены в деловой программе?

- Запланированы круглые столы по транспорту и логистике, агропромышленному комплексу, здравоохранению и фармацевтике, горнодобывающей промышленности и строительству. Отдельное место займут деловые встречи в формате B2B, когда представители компаний могут напрямую обсудить свои предложения и потребности.

Мы стараемся сделать программу полезной для разных отраслей. Одним участникам нужны технологии и оборудование, другим - новые рынки сбыта, третьим - инвестиции или производственные партнёры.

- А какие возможности выставка открывает непосредственно для кыргызстанских производителей?

- Прежде всего, это выход на новые рынки и поиск заказчиков. Потенциал есть у сельского хозяйства и пищевой промышленности, швейного производства, фармацевтики и технологических направлений.

Например, российские компании могут быть заинтересованы в размещении заказов на пошив продукции в Кыргызстане. Для местных предприятий это возможность получить заказчика, загрузить производство и развивать сотрудничество на более длительный срок.

В агропромышленном секторе важны качество продукции, стабильность поставок и соответствие требованиям партнёров. В фармацевтике и технологических направлениях перспективы могут быть связаны не только с торговлей, но и с обменом компетенциями, совместными проектами и производственной кооперацией.

При этом выставка сама по себе не гарантирует заключения контракта. Она создаёт условия, чтобы стороны нашли друг друга и начали предметный разговор.

- Что в первую очередь интересует иностранных инвесторов, когда они рассматривают Кыргызстан?

- Инвестору важно понимать, насколько защищён его капитал, какие условия созданы для ведения бизнеса, есть ли надёжные местные партнёры, инфраструктура и необходимые ресурсы. Большое значение имеют прозрачность правил и предсказуемость работы.

Самого интереса к рынку недостаточно. Компании должны видеть понятные условия и перспективу долгосрочного сотрудничества. Поэтому на выставках важны не только презентации продукции, но и прямые переговоры с представителями бизнеса и профильных организаций.

- Можно ли ожидать, что по итогам выставки будут подписаны конкретные соглашения?

- Деловые отношения редко складываются за один день. Иногда для подготовки контракта требуются дополнительные встречи, согласование технических условий, расчётов, логистики и других деталей.

Но выставка может стать началом этого процесса. Стороны знакомятся, обмениваются контактами, обсуждают намерения и договариваются о дальнейшем сотрудничестве. В отдельных случаях подписываются меморандумы или соглашения о намерениях, которые затем могут перерасти в конкретные проекты.

В рамках нынешнего мероприятия планируется подписание меморандума между Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и АО "Зарубеж-Экспо". Это один из примеров того, как выставочная площадка может помогать выстраивать системное взаимодействие между организациями.

- С какими трудностями сталкиваются компании при выходе на новые рынки?

- Среди сложностей могут быть бюрократические процедуры, международные ограничения, вопросы банковских расчётов и логистики. Даже если компании заинтересованы друг в друге, им необходимо решить практические вопросы, прежде чем начать работу.

Именно поэтому личные контакты имеют большое значение. Когда представители бизнеса могут напрямую обсудить проблемы, обменяться опытом и найти компетентных партнёров, двигаться дальше становится проще.

- Выставка рассчитана только на специалистов или посетить её смогут обычные горожане?

- Приглашаем и представителей бизнеса, и жителей города. На выставке можно будет познакомиться с продукцией зарубежных и кыргызстанских компаний, увидеть новые товары и решения.

Среди российских участников будут представлены товары для дома и декоративные изделия, посуда, адыгейский сыр, продукция сибирских производителей, изделия мастеров из Златоуста, строительные материалы и другие товары. Будут и предложения местных производителей.

Ожидаем, что выставку посетят около 10 тысяч человек. Для участников это возможность рассказать о своей продукции широкой аудитории, а для посетителей - узнать о товарах и производителях, с которыми они, возможно, раньше не были знакомы.

- Что бы вы посоветовали тем, кто планирует прийти на выставку?

- Представителям бизнеса стоит заранее определить, что именно они ищут: поставщиков, покупателей, оборудование, технологии или партнёров для совместного проекта. Тогда встречи будут более продуктивными.

Желающим посетить мероприятие в первый день рекомендуется пройти предварительную регистрацию на сайте Торгово-промышленной палаты Кыргызстана. Мероприятие продлится с 15 по 17 октября на площадке "Жаштык Арена" в Бишкеке.

- Если подвести итог, в чём главная ценность таких выставок для Кыргызстана?

- В возможности соединить людей и компании, у которых есть взаимный интерес. Кыргызстанским производителям нужны рынки и заказчики, зарубежным компаниям - надёжные партнёры и понятные условия для работы. Выставка помогает им встретиться, обсудить потребности и увидеть реальные перспективы сотрудничества.

Но для дальнейшего развития международных деловых связей важно не останавливаться на отдельных мероприятиях. Стране нужна постоянная современная выставочная инфраструктура, которая позволит регулярно принимать международные делегации, проводить отраслевые встречи и сопровождать деловые контакты от первого знакомства до реализации совместных проектов.