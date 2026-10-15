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"Барьер-2026": силы РХБ-защиты ОДКБ начали практические учения в Беларуси

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- Светлана Лаптева
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На белорусском полигоне "Стародорожский" военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медицинского обеспечения ОДКБ приступили к практическому этапу специального учения "Барьер-2026".

Участники отрабатывают действия, необходимые для выполнения задач в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ. В программу входят занятие назначенного района, инженерное оборудование места сосредоточения, маскировка, организация всестороннего обеспечения и подготовка подразделений к дальнейшим действиям.

Пробы проверяют в полевой лаборатории

Одним из ключевых элементов учения стала отработка радиационной, химической и биологической разведки. Экипаж разведывательной химической машины РХМ-8 отобрал пробу на условно заражённом участке местности и доставил её в полевую химическую лабораторию для анализа.

Лабораторный комплекс состоит из двух модулей. Первый предназначен для выявления отравляющих и радиоактивных веществ, второй - для обнаружения средств биологического оружия и возбудителей опасных инфекций.

Во время учения специалисты исследовали пробу почвы с условно заражённого участка с помощью анализатора нуклеиновых кислот АНК-32. Прибор позволяет проводить анализ до 32 проб одновременно в режиме реального времени с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР).

От разведки до специальной обработки

В рамках "Барьер-2026" военнослужащие отрабатывают весь комплекс действий: выявление потенциально опасных участков, отбор и исследование проб, взаимодействие подразделений при проведении биологической разведки, а также полную специальную обработку.

Такие учения направлены на отработку согласованных действий подразделений РХБ-защиты и медицинского обеспечения при возникновении угроз, связанных с опасными химическими, радиоактивными и биологическими факторами.


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URL: https://www.vb.kg/462287
Теги:
Беларусь, учения, ОДКБ
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