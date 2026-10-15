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Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана

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- Светлана Лаптева
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Президент Касым-Жомарт Токаев и Король Филипп приняли участие в 4-м заседании казахско-бельгийского Делового совета

В своем выступлении Глава государства тепло поприветствовал Короля Филиппа и Королеву Матильду на 4-м заседании казахско-бельгийского Делового совета.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что их участие в мероприятии является ярким свидетельством глубокой дружбы и общей решимости вывести двустороннее партнерство на качественно новый уровень.

По словам Президента, Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За последние два десятилетия бельгийские компании вложили в экономику более 15 млрд долларов.

– В нашей стране успешно работают свыше 100 бельгийских и совместных предприятий в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и фармацевтики, передовых технологий и энергетики. В их числе такие ведущие бельгийские компании, как Jan De Nul, Sarens и Ahlers. Отрадно, что растет и объем двусторонней торговли. По итогам восьми месяцев этого года объем торговли между двумя государствами вырос почти на 10%. Вместе с тем я убежден, что нам еще многое предстоит сделать для упрощения торговых процедур и ускорения роста товарооборота, чтобы оправдать ожидания наших народов. На региональном уровне Казахстан выступает крупнейшим торговым партнером Бельгии в Центральной Азии, – заметил Глава государства.

Президент подчеркнул особый вклад Короля Филиппа в расширение двусторонних торгово-экономических связей.

– 16 лет назад Вы возглавили торговую миссию в Казахстан, которая заложила прочную основу для долгосрочного взаимодействия между деловыми кругами наших стран. Ваша неизменная поддержка бельгийского бизнеса сыграла важную роль в развитии партнерства. При этом потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан, – считает Касым-Жомарт Токаев.


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URL: https://www.vb.kg/462289
Теги:
Бельгия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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