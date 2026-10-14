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В Кыргызстане с 1 декабря повысят зарплаты силовикам и военнослужащим

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С 1 декабря 2026 года в Кыргызстане увеличится денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно документу, должностные оклады повысят на 10 тысяч сомов с одновременным уменьшением надбавок за службу в правоохранительных органах и военную службу. Поэтому фактический размер прибавки будет различаться в зависимости от должности, звания и выслуги лет.

Для сотрудников, впервые поступивших на службу, не имеющих выслуги лет и получающих первичные специальные звания, ежемесячное денежное довольствие увеличится минимум на 4 тысячи сомов. Речь идет о тех, кто не получает надбавку за работу со сведениями ограниченного доступа.

Сотрудникам, имеющим необходимую выслугу лет для получения пенсионной компенсации, выплаты увеличат более чем на 10 тысяч сомов. Конкретная сумма будет зависеть от занимаемой должности и стажа службы.

Повышение должностных окладов также повлияет на размеры единовременных выплат, включая отпускные, выходные пособия и страховые выплаты.

Кроме того, указ предусматривает увеличение пенсий бывших сотрудников силовых структур. Размер повышения составит до 10 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/462296
Теги:
военная служба, зарплата, Кыргызстан, милиция, МВД, Садыр Жапаров
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