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В Бишкеке возродят традицию музыкальных вечеров в парке Панфилова

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В парке имени Панфилова в Бишкеке открыли новый амфитеатр, где по пятницам и субботам планируется проводить концерты, выступления народных исполнителей и другие культурные мероприятия.

Как сообщили в мэрии, в церемонии открытия принял участие глава столицы Айбек Джунушалиев.

Выступая перед собравшимися, он отметил, что создание общественных пространств должно способствовать не только благоустройству города, но и развитию культурной жизни.

"Наша задача - уделять внимание не только развитию улиц, строительству школ и инфраструктуры, но и духовному развитию горожан. Мы хотим, чтобы жители и гости столицы могли приходить сюда, отдыхать, наслаждаться музыкой и культурными мероприятиями", - сказал мэр.

Айбек Джунушалиев также напомнил, что раньше в парке проходили музыкальные и танцевальные вечера, которые запомнились многим бишкекчанам. По его словам, новая площадка позволит возродить эти традиции.

Концертные программы по пятницам и субботам будет организовывать мэрия Бишкека. В остальные дни амфитеатр смогут использовать для проведения общественных и культурных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/462298
Теги:
концерт, парк, Бишкек, Открытие, Айбек Джунушалиев
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