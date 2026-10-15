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Легенда бокса Вильфредо Гомес умер в возрасте 69 лет

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Вильфредо Гомес скончался в Пуэрто-Рико в возрасте 69 лет. Об этом сообщила Федерация бокса Пуэрто-Рико.

По данным ESPN, легендарный спортсмен был госпитализирован за две недели до смерти из-за проблем с дыханием. Как рассказал его сын Вильфредо Гомес - младший, боксер не дожил до своего 70-летия всего 19 дней.

Гомес, получивший прозвище "Базука", вошел в историю как один из самых успешных боксеров Пуэрто-Рико. В 1974 году он стал первым пуэрториканцем, завоевавшим золотую медаль чемпионата мира среди любителей.

За годы профессиональной карьеры спортсмен завоевал мировые титулы в трех весовых категориях. Во втором легчайшем весе он удерживал чемпионский пояс почти шесть лет, проведя 17 успешных защит, причем все завершились нокаутами.

Всего Гомес провел 48 профессиональных боев, одержав 44 победы, в том числе 42 нокаутом. На его счету также три поражения и одна ничья.

Боксер завершил карьеру в 1987 году, а впоследствии был включен в Международный зал боксерской славы.

В Федерации бокса Пуэрто-Рико подчеркнули, что достижения Гомеса стали источником вдохновения для нескольких поколений спортсменов, а его имя навсегда останется в истории мирового бокса.


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URL: https://www.vb.kg/462299
Теги:
бокс
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