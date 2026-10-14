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Десять кыргызстанцев вышли в финал Международной премии "Евразия"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Десять представителей Кыргызстана стали финалистами Международной премии "Евразия". Они представят страну сразу в шести номинациях. Очная защита проектов состоится 14 октября в Москве, а 15 октября будут объявлены имена лауреатов.

В 2026 году на премию поступило 5512 заявок из 73 стран. К экспертной оценке проектов привлечены 165 специалистов из 15 стран, в состав международного жюри вошли 50 человек.

Кыргызстан представлен в номинациях "Лидер Евразии", "Голос Евразии", "Культурный код", "Память поколений", "По зову сердца" и "Яркий старт". В финал прошли инициативы в сфере образования и наставничества, сохранения культурного наследия и исторической памяти, медиа, добровольчества и молодёжных проектов.

Сразу три представителя Кыргызстана вошли в финал номинации "Лидер Евразии". Это Аскар Шайкидинов с проектом "Кыялымдагы Кыргызстан", Джамиля Досматова с проектом "Архитектура евразийского наставничества: разработка и внедрение нормативно-этической платформы Евразийского педагогического совета" и Тимур Кутанов с инициативой "От победы к лидерству: путь молодого лидера Кыргызстана".

Ещё три финалиста представят страну в молодёжной номинации "Яркий старт": Алия Султамуратова с проектом STEM Kyz Kyrgyzstan, Арназ Уланов с BilimX и Бекхан Абдырахманов с Vela SOS.

В номинации "Культурный код" в финал вышел Даниил Сулайманов с проектом "Традиции без срока давности", в номинации "Память поколений" - Марат Кутанов с инициативой "Память, которая объединяет поколения".

Кокул Арипова с информационным агентством Караван-Инфо Кыргызстан стала финалисткой номинации "Голос Евразии". В номинации "По зову сердца" Кыргызстан представит Элина Янкова с проектом "Маршрут заботы".

Всего лауреатов определят в девяти основных номинациях. Общий призовой фонд Международной премии "Евразия" составляет 17 млн рублей. Также предусмотрена специальная номинация "Друг России" от генерального партнёра премии - Россотрудничества.

Торжественная церемония награждения состоится 15 октября в Национальном центре "Россия" в Москве, она соберёт более 1000 участников, экспертов, партнёров и амбассадоров премии из разных стран.

Международная премия "Евразия" проводится во второй раз. Она поддерживает людей и организации, которые реализуют проекты в сфере международного сотрудничества, образования, культуры, исторической памяти, русского языка, социальной помощи и добровольчества.


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URL: https://www.vb.kg/462300
Теги:
премия, Россия, Кыргызстан
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