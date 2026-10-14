ГУОБДД предупредило о риске ночных ДТП из-за животных на дорогах

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана призвало владельцев скота не оставлять животных без присмотра вблизи автомобильных дорог, а водителей быть особенно внимательными за рулём.

Как отметили в ведомстве, появление скота на проезжей части создаёт серьёзную угрозу безопасности движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Особенно высок риск аварий в вечернее и ночное время, когда животные могут внезапно выйти на дорогу.

В ГУОБДД напомнили владельцам скота о необходимости контролировать животных во время выпаса и не допускать их бесконтрольного нахождения возле трасс. При перегоне через проезжую часть необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и заранее снижать скорость на участках, где возможно появление животных. Особую осторожность следует проявлять в тёмное время суток и при ограниченной видимости.

В ведомстве подчеркнули, что даже кратковременная невнимательность может привести к тяжёлым последствиям. Предупреждение подобных происшествий зависит как от ответственности владельцев скота, так и от соблюдения правил дорожного движения водителями.