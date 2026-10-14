В Кыргызстане проживают более 221 тысячи людей с инвалидностью

В Кыргызстане насчитывается более 221 тысячи людей с инвалидностью, из которых свыше 36 тысяч составляют дети. Это около 3% населения страны. Такие данные озвучили представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции на пресс-конференции.

Среди получателей социальных пособий 29 882 человека имеют II группу инвалидности, 15 406 человек – III группу и 8 631 человек – I группу.

В системе министерства действуют Республиканский центр медико-социальной экспертизы и 27 территориальных медико-социальных экспертных комиссий, которые проводят освидетельствование граждан.

В ведомстве подчеркнули, что повышение доступности, прозрачности и качества медико-социальной экспертизы остаётся одним из приоритетных направлений работы.