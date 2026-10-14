Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.75 - 98.50

В Кыргызстане проживают более 221 тысячи людей с инвалидностью

387  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане насчитывается более 221 тысячи людей с инвалидностью, из которых свыше 36 тысяч составляют дети. Это около 3% населения страны. Такие данные озвучили представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции на пресс-конференции.

Среди получателей социальных пособий 29 882 человека имеют II группу инвалидности, 15 406 человек – III группу и 8 631 человек – I группу.

В системе министерства действуют Республиканский центр медико-социальной экспертизы и 27 территориальных медико-социальных экспертных комиссий, которые проводят освидетельствование граждан.

В ведомстве подчеркнули, что повышение доступности, прозрачности и качества медико-социальной экспертизы остаётся одним из приоритетных направлений работы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462302
Теги:
Минтруда, Кыргызстан, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  