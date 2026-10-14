Взял $6100 за мебель и не выполнил заказ. В Бишкеке задержан мужчина

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве при изготовлении мебели на заказ. Милиция проверяет его причастность ещё к одному аналогичному преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным ведомства, в августе 2025 года гражданин С.Р. пообещал жительнице столицы изготовить мебель и завершить работы в течение двух месяцев. Получив от заказчицы 6100 долларов, он не выполнил обязательства и не вернул деньги.

Потерпевшая обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК Кыргызстана.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого 1986 года рождения. Его водворили в ИВС.

Следствие также проверяет возможную причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий подозреваемого, обращаться по телефонам 0 502 228 528 или 102.

Расследование продолжается.