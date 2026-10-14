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В Кыргызстане упростили систему оформления справок об инвалидности

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В Кыргызстане завершена цифровизация процесса прохождения медико-социальной экспертизы. Теперь медицинские документы направляются в электронном виде, а количество справок об инвалидности сокращено с шести до двух.

Об этом сообщили представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции на пресс-конференции.

По данным ведомства, цифровизация системы медико-социальной экспертизы проводилась по всей стране в течение последних двух лет.

Теперь после обследования гражданина медицинские организации при наличии соответствующих оснований направляют в медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) форму 088/у и необходимые документы в электронном виде.

Изменился и порядок оформления справок, подтверждающих инвалидность. Вместо шести ранее использовавшихся форм теперь действуют две, интегрированные с межведомственной системой электронного взаимодействия "Тундук".

Если медицинская организация предоставила неполные сведения об обследовании пациента, комиссия в течение пяти рабочих дней возвращает документы в соответствующее учреждение здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/462304
Теги:
Минтруда, Кыргызстан, ЛОВЗ
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