Успейте на Шакиру! 10% кешбэка на O!Market в "Мой О!"

10% кешбэка при полной оплате билетов сразу – только на O!Market. Забирайте 4 000 О!Бонусов за билет в фанзону. Нет всей суммы прямо сейчас? Оформляйте рассрочку 0% от O!Bank – всего от 4 500 сомов в месяц.

Осталось всего 4 дня до грандиозного события – обладательница множества рекордов Гиннесса прямо у нас в Бишкеке! Никаких трат на визы, перелёты и отели на другом конце света. Такое событие бывает раз в жизни! А тёплая осень и отличный прогноз погоды делают этот момент ещё более идеальным.

Забирайте билеты с максимальной выгодой прямо сейчас, пока места ещё есть:

Кешбэк – 10% О!Бонусами при оплате полной суммы. Покупайте билеты на O!Market в "Мой О!" и возвращайте 10% бонусами. Рассрочка на 6 месяцев: оформляйте билет сейчас, а платите комфортными частями – от 4 500 сомов в месяц. Официальные партнёры – O!Bank и Мобильный оператор О!.

Услуга предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г. ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.