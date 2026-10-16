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В Москве курьеры будут сдавать правила дорожного движения

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- Светлана Лаптева
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С 15 октября московские курьеры обязаны сдавать квалификационный тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы доставки. О новых требованиях сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Тестирование включает проверку знаний правил безопасного вождения, в том числе строгого соблюдения скоростного режима при передвижении по городу. Кроме того, курьеров проверят на знание правил сервисной этики и стандартов доставки. В частности, одним из обязательных условий для работы становится опрятный внешний вид курьера.

Успешно пройденный тест и его результаты будут действительны в течение одного года, после чего курьерам потребуется подтверждать квалификацию повторно.


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URL: https://www.vb.kg/462314
Теги:
ПДД, Россия, Москва
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