В Москве курьеры будут сдавать правила дорожного движения

С 15 октября московские курьеры обязаны сдавать квалификационный тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы доставки. О новых требованиях сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Тестирование включает проверку знаний правил безопасного вождения, в том числе строгого соблюдения скоростного режима при передвижении по городу. Кроме того, курьеров проверят на знание правил сервисной этики и стандартов доставки. В частности, одним из обязательных условий для работы становится опрятный внешний вид курьера.

Успешно пройденный тест и его результаты будут действительны в течение одного года, после чего курьерам потребуется подтверждать квалификацию повторно.