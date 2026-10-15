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В Кыргызстане пройдут матчи 26-го тура Высшей лиги

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- Самуэль Деди Ирие
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С 15 по 17 октября в Кыргызстане состоятся матчи 26-го тура чемпионата страны по футболу среди команд Высшей лиги. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги (КПФЛ).

В течение трех дней команды проведут восемь встреч в Бишкеке, Канте, Караколе, Кара-Балте и селе Беш-Кунгей.

Одним из центральных противостояний тура станет матч между лидером чемпионата "Барсом" и "Дордоем", который пройдет 16 октября в Караколе на стадионе "Ынтымак Арена".

Перед началом тура первое место в турнирной таблице занимает "Барс", набравший 55 очков после 25 матчей. Следом располагается бишкекская "Алга" с 52 баллами. Тройку лидеров замыкает "Азия", имеющая 49 очков. "Мурас Юнайтед" и "Озгон" набрали по 47 баллов, а "Алай" - 42.

В нижней части таблицы находятся "Абдыш-Ата" с 15 очками и "Кыргызалтын", в активе которого девять баллов.

Расписание матчей 26-го тура:

15 октября:

"Бишкек Сити" - "ОшМУ" (19:00)

"Токтогул" - "Абдыш-Ата" (19:00)

"Кыргызалтын" - "Нефтчи" (19:00)

16 октября:

"Мурас Юнайтед" - "Талант" (19:00)

"Барс" - "Дордой" (19:00)

17 октября:

"Азия" - "Алай" (20:00)

"Азиягол" - "Узген" (19:00)

"Алга" - "Илбирс" (19:00)

Все время указано по Бишкеку.

Результаты предстоящих матчей могут заметно повлиять на положение команд в турнирной таблице, особенно в борьбе за чемпионство и сохранение места в Высшей лиге.


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URL: https://www.vb.kg/462316
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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