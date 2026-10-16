Арина Соболенко сенсационно вылетела с турнира WTA 1000 в Ухане

Вторая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно завершила выступление на теннисном турнире WTA 1000 в китайском Ухане. В матче второго круга белорусская спортсменка уступила американке Энн Ли, занимающей 31-е место в мировом рейтинге.

Напряженный поединок продолжался около двух с половиной часов и завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) в пользу представительницы США.

Соболенко уверенно начала встречу, забрала первый сет и вела 4:2 во второй партии. Однако Энн Ли перехватила инициативу и перевела игру в решающий сет. В третьей партии американка повела 4:1, но белоруска после медицинского тайм-аута вернулась в игру. По ходу матча Соболенко проявила характер и отыграла девять матчболов, но на десятом Ли всё же зафиксировала победу.

Одной из главных причин поражения второй ракетки мира стало большое количество брака: белоруска допустила 44 невынужденные ошибки против 28 у соперницы.

Для Энн Ли эта победа стала крупнейшей в карьере. В свою очередь Соболенко, ранее трижды выигрывавшая турнир в Ухане, впервые за полтора года потерпела два поражения подряд - неделей ранее она уступила чешке Николе Бартуньковой на China Open.

В этот же день турнир покинула еще одна фаворитка - американка Джессика Пегула. Она не реализовала три матчбола и проиграла Елене Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 3:6. Таким образом, соревнования в Ухане продолжатся без двух главных претенденток на титул.