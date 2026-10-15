Шыкмаматов призвал избавить бизнес от повторной подачи данных

Кыргызстан и Россия подписали соглашение о безвозмездной технической помощи, направленной на повышение эффективности налогового администрирования. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Документ подписали председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Юлия Шепелева в рамках ежегодных встреч Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в Бангкоке.

Соглашение предусматривает оказание Кыргызстану технической помощи для совершенствования налогового администрирования. Сотрудничество налоговых ведомств двух стран продолжается с 2021 года.

В ходе панельной дискуссии Алмамбет Шыкмаматов также рассказал о цифровой трансформации государственных услуг. По его словам, главная цель заключается не в простом внедрении технологий, а в изменении самих процессов взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

"Задача цифровизации -не заменить чиновника компьютером. Задача - сделать так, чтобы государственная машина сама работала правильно", - подчеркнул глава ГНС.

Он отметил, что значительная часть информации о деятельности предпринимателей уже содержится в электронных счетах-фактурах, кассовых операциях, бухгалтерских программах и таможенных системах. Поэтому налоговая служба намерена развивать автоматическое получение и анализ таких данных, избавляя бизнес от необходимости повторно предоставлять сведения.

Юлия Шепелева, в свою очередь, положительно оценила пятилетнее сотрудничество налоговых ведомств и выразила уверенность, что новое соглашение позволит повысить эффективность налогового администрирования и расширить обмен опытом.